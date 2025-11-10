SPOR

Her şey Şampiyonlar Ligi sonrası oldu! Osimhen'i bu kez kesin olarak istiyorlar... Resmi teklif her an gelebilir!

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kalıcı olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde etkileyici performansıyla adından söz ettiriyor. 12 maçta 9 gol atan Nijeryalı yıldız için Chelsea yeniden devreye girmeye hazırlanıyor. İngiliz ekibi, sezon sonunda Osimhen transferi için resmi adım atabilir. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Galatasaray’a kalıcı olarak imza atan Victor Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı taraftarları mest etmeye devam ediyor. Nijeryalı golcü, geçen sezonki formunu bu yıl da sürdürerek takımının hücum hattında fark yaratırken Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla birçok dev kulübün yeniden radarına girdi.

İNGİLİZLER İSTİYOR

Her şey Şampiyonlar Ligi sonrası oldu! Osimhen i bu kez kesin olarak istiyorlar... Resmi teklif her an gelebilir! 1

Osimhen’in gösterdiği üstün performans, Avrupa devlerinin dikkatinden kaçmadı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLIYACAK

Her şey Şampiyonlar Ligi sonrası oldu! Osimhen i bu kez kesin olarak istiyorlar... Resmi teklif her an gelebilir! 2

Chelsea’nin, Osimhen ile Napoli döneminde de ilgilendiği ancak transferi o zaman sonuçlandıramadığı belirtildi. İngiliz ekibinin bu sezon sonunda 26 yaşındaki forvet için yeniden resmi girişimlerde bulunabileceği öne sürülüyor.

GALATASARAY’DA RAKAMLAR PARLIYOR

Her şey Şampiyonlar Ligi sonrası oldu! Osimhen i bu kez kesin olarak istiyorlar... Resmi teklif her an gelebilir! 3

Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maça çıkan Victor Osimhen, 9 gol atarak takımının en skorer ismi oldu. Hızı, fizik gücü ve bitiriciliğiyle Süper Lig savunmalarının korkulu rüyası haline gelen yıldız oyuncu, takımın hücum gücünü tek başına yukarı taşıdı.

Osimhen, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de adından sıkça söz ettirdi. Turnuvada çıktığı 3 maçta 6 gol atan Nijeryalı forvet, her karşılaşmada “maçın oyuncusu” ödülünü kazandı. Avrupa basını, Osimhen’in bu performansını “üst düzey bir dönüş” olarak yorumlarken, Galatasaray yönetiminin yıldız futbolcuyu elde tutmak için ciddi bir mücadele vereceği ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

