Her şey Şampiyonlar Ligi sonrası oldu! Osimhen'i bu kez kesin olarak istiyorlar... Resmi teklif her an gelebilir!

Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Galatasaray’a kalıcı olarak imza atan Victor Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı taraftarları mest etmeye devam ediyor. Nijeryalı golcü, geçen sezonki formunu bu yıl da sürdürerek takımının hücum hattında fark yaratırken Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla birçok dev kulübün yeniden radarına girdi.

İNGİLİZLER İSTİYOR

Osimhen’in gösterdiği üstün performans, Avrupa devlerinin dikkatinden kaçmadı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLIYACAK

Chelsea’nin, Osimhen ile Napoli döneminde de ilgilendiği ancak transferi o zaman sonuçlandıramadığı belirtildi. İngiliz ekibinin bu sezon sonunda 26 yaşındaki forvet için yeniden resmi girişimlerde bulunabileceği öne sürülüyor.

GALATASARAY’DA RAKAMLAR PARLIYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maça çıkan Victor Osimhen, 9 gol atarak takımının en skorer ismi oldu. Hızı, fizik gücü ve bitiriciliğiyle Süper Lig savunmalarının korkulu rüyası haline gelen yıldız oyuncu, takımın hücum gücünü tek başına yukarı taşıdı.

Osimhen, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de adından sıkça söz ettirdi. Turnuvada çıktığı 3 maçta 6 gol atan Nijeryalı forvet, her karşılaşmada “maçın oyuncusu” ödülünü kazandı. Avrupa basını, Osimhen’in bu performansını “üst düzey bir dönüş” olarak yorumlarken, Galatasaray yönetiminin yıldız futbolcuyu elde tutmak için ciddi bir mücadele vereceği ifade ediliyor.