Mynet Trend

Her şey saniyeler içinde oldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 09.02.2019 16:03 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bir yolcu otobüsünde yaşanan olayda saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık anbean kamera kaydına yansıdı.

ABD'de Florida eyaletinin güneydoğusunda bulunan Fort Lauderdale kentinde meydana gelen olay akılalmaz hırsızlık olayını gözler önüne serdi.

Görüntülerde bir yolcu otobüsünde bulunan adam otobüsten inmek için düğmeye basıyor. Bu sırada kapının hemen önünde başka bir kişi de elinde telefonla oturuyor. Otobüsün kapısı açılınca inecek olan adam, oturan adamın elindeki telefonu inanılmaz bir hızla kapıp iniyor. Hızla kaçıyor.

DERS NİTELİĞİNDE GÖRÜNTÜ

Telefonu elinden alınan adam ise olayın şokunu çok kısa sürede atlatıp hırsızın peşinden koşuyor. Görüntüler otobüs kamerasıyla sınırlı olduğundan olay sonrasında ne olduğu bilinmiyor. Ocak ayında yaşanan bu hırsızlık olayın görüntüleri olası hırsızlık yöntemlerini göstermesi açısından ders niteliğinde.

PARTNERHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyorHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyor
Telefon gibi çalan papağanTelefon gibi çalan papağan
İnsanlığın öldüğü an!İnsanlığın öldüğü an!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd Florida OTOBÜS hırsız

En Çok Okunan Trend Haberler

Doğu Ekspresi'ne şikayet yağıyor! İncelemeye alındı

Doğu Ekspresi'ne şikayet yağıyor! İncelemeye alındı

5 yılda 243 milyon lira unutuldu, para Hazine'ye aktarıldı

5 yılda 243 milyon lira unutuldu, para Hazine'ye aktarıldı

İstanbul'da deprem uzmanları da endişeli: Bina kalmaz

İstanbul'da deprem uzmanları da endişeli: Bina kalmaz

Salgının nedeni belli oldu! Valilikten çok önemli uyarı geldi

Salgının nedeni belli oldu! Valilikten çok önemli uyarı geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Bir ülkeyi karıştırdılar: 'Doran ailesi' kâbusu!

Bir ülkeyi karıştırdılar: 'Doran ailesi' kâbusu!

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Telefon gibi çalan papağan

Telefon gibi çalan papağan

İnsanlığın öldüğü an!

İnsanlığın öldüğü an!

8 tekerlekli otomobilin görüntüsü görenleri şaşırttı

8 tekerlekli otomobil şaşırttı

Çöp oyununun sonu kötü bitti

Çöp oyununun sonu kötü bitti

Otoyolda ölüme böyle gitti

Otoyolda ölüme böyle gitti

İzmir'de bir kadın, minibüs sürücüsünü sokak ortasında darp etti

Herkes bunu konuşuyor! Kadın yolcu, şoförü darp etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.