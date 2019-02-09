Her şey saniyeler içinde oldu

ABD'de Florida eyaletinin güneydoğusunda bulunan Fort Lauderdale kentinde meydana gelen olay akılalmaz hırsızlık olayını gözler önüne serdi.
Görüntülerde bir yolcu otobüsünde bulunan adam otobüsten inmek için düğmeye basıyor. Bu sırada kapının hemen önünde başka bir kişi de elinde telefonla oturuyor. Otobüsün kapısı açılınca inecek olan adam, oturan adamın elindeki telefonu inanılmaz bir hızla kapıp iniyor. Hızla kaçıyor.
DERS NİTELİĞİNDE GÖRÜNTÜ
Telefonu elinden alınan adam ise olayın şokunu çok kısa sürede atlatıp hırsızın peşinden koşuyor. Görüntüler otobüs kamerasıyla sınırlı olduğundan olay sonrasında ne olduğu bilinmiyor. Ocak ayında yaşanan bu hırsızlık olayın görüntüleri olası hırsızlık yöntemlerini göstermesi açısından ders niteliğinde.
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