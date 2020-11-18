Her şeyin ucuzunu aldı! Yıkık dökük banyonun dönüşümü beğeni topladı

Bir Facebook grubunda banyosunu dönüştüğü anların fotoğraflarını paylaşan Adele Collins, takipçilerden tam not aldı.

Pembe boyalı yıkık dökük banyosunun dönüşümünü hem ucuza mal eden, hem de lüks bir otel odasının banyosunu andırmasını sağlayan Adele, söz konusu fotoğrafları, 'Eski pembe süite elveda ve hayalimdeki banyoya merhaba' diyerek paylaştı.

HER ŞEYİN EN UCUZUNU ALDI

Banyodaki dönüşüm için sadece eşinden yardım alan kadın, 'Yeni banyomda gördüğünüz her şeyi ben temin ettim ve eşim ise işçiliğiyle ilgilendi. Ürünleri mümkün olduğunca ucuza tedarik etmek istedim bu yüzden banyonun tam olarak bitmesi birkaç ayı buldu. Piyasada 1200 sterline mal olmasını beklediğimiz banyoyu

çok ucuza bitirdik.

Banyo bataryaları, lavabo ve duş vanası, Ebay'den çok daha düşük bir fiyata satın alındı ve fayans ve aynanın maliyetini, fiyatının yarısının altına düşürmeyi başardık' dedi.

DÖNÜŞÜM BEĞENİ TOPLADI

Facebook grubunda paylaştığı fotoğraflarla binlerce beğeni ve yorum alan kadın, övgü toplayan mesajlar aldı.

Kullanıcılardan biri şöyle yazdı: "Tebrikler, bu, dikkatlice düşünmenin ve doğru yerlerde çaba göstermenin ödüllerini gösteriyor!"

Bir diğeri, 'Kesinlikle muhteşem, şimdi benimkini sökmek istiyorum. Bu harika' dedi.

