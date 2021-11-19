Masada yer açın! Ana yemeği gölgede bırakacak birbirinden lezzetli 4 farklı yoğurtlu meze tarifi

Türk mutfağındaki pek çok geleneksel yemeğin tamamlayıcısı olan yoğurtlu mezeleri hazırlamak hiç de zor değil. İşte; her yemeğe eşlik edebilecek, yoğurtlu dört meze tarifi...
MALZEMELER
Yarım mor lahana
5 yemek kaşığı yoğurt
3 yemek kaşığı mayonez
1 diş sarımsak
Sıvı yağ
HAZIRLANIŞI
Mor lahanayı iyice yıkayın ve ince ince kıyın.
Doğradığınız lahanaları az yağda yumuşayana kadar kavurun.
Ayrı bir kasede yoğurt, mayonez, tuz ve sarımsağı birbirine karıştırın.
MALZEMELER
6 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 dilim beyaz peynir
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı nane
1 çay kaşığı tuz
1 diş sarımsak
HAZIRLANIŞI
Tereyağını tavada kızdırın.
Ardından içine nane ekleyin ve kısa süre sonra ocaktan alın.
Naneli tereyağına sarımsak ve tuz ekleyin.
Ayrı bir kasede yoğurt, ufalanan beyaz peynir ve ince ince kıyılan dereotunu karıştırın.
Naneli tereyağını da ekleyip iyice harmanlayın.
MALZEMELER
3 adet patlıcan
4 yemek kaşığı süzme yoğurt
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı mayonez
Üzeri için;
HAZIRLANIŞI
Patlıcanları iyice yıkayın, kurulayın ve bıçakla üzerine delikler açın.
Ardından pişirme kağıdı serili bir tepsiye alıp önceden 200 derecede ısıttığınız fırında yarım saat közleyin.
Biraz soğutup kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.
Ayrı bir kasede yoğurt, sarımsak, mayonez ve tuzu karıştırın.
Karışımın içine patlıcanları ekleyin.
MALZEMELER
5 adet havuç
1,5 su bardağı yoğurt
2 yemek kaşığı mayonez
2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı sıvı yağ
HAZIRLANIŞI
Havuçları iyice yıkayın ve rendeleyin.
Ardından tavaya alın ve suyunu çekene kadar karıştırarak kavurun.
Suyunu çekince sıvı yağ ekleyin ve yumuşayana kadar pişirip soğumaya bırakın.
Ayrı bir kasede yoğurt, mayonez, sarımsak ve tuzu karıştırın.
Karışımın içerisine havuçları ekleyin.
1-2 saat buzdolabında bekletin.
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