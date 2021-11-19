Masada yer açın! Ana yemeği gölgede bırakacak birbirinden lezzetli 4 farklı yoğurtlu meze tarifi

Türk mutfağındaki pek çok geleneksel yemeğin tamamlayıcısı olan yoğurtlu mezeleri hazırlamak hiç de zor değil. İşte; her yemeğe eşlik edebilecek, yoğurtlu dört meze tarifi...

MOR LAHANA MEZESİ

MALZEMELER

Yarım mor lahana

5 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı mayonez

1 diş sarımsak

Sıvı yağ

Tuz

HAZIRLANIŞI

Mor lahanayı iyice yıkayın ve ince ince kıyın.

Doğradığınız lahanaları az yağda yumuşayana kadar kavurun.

Ayrı bir kasede yoğurt, mayonez, tuz ve sarımsağı birbirine karıştırın.

Kavrulan mor lahanaları karışıma ekleyin. Afiyet olsun!

HAYDARİ

MALZEMELER

6 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 dilim beyaz peynir

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak

Dereotu

HAZIRLANIŞI

Tereyağını tavada kızdırın.

Ardından içine nane ekleyin ve kısa süre sonra ocaktan alın.

Naneli tereyağına sarımsak ve tuz ekleyin.

Ayrı bir kasede yoğurt, ufalanan beyaz peynir ve ince ince kıyılan dereotunu karıştırın.

Naneli tereyağını da ekleyip iyice harmanlayın.

Üzerine isteğe bağlı olarak dereotu ve ceviz ekleyin. Afiyet olsun!

YOĞURTLU PATLICAN MEZESİ

MALZEMELER

3 adet patlıcan

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı mayonez

Tuz

Üzeri için;

Kırmızı toz biber

HAZIRLANIŞI

Patlıcanları iyice yıkayın, kurulayın ve bıçakla üzerine delikler açın.

Ardından pişirme kağıdı serili bir tepsiye alıp önceden 200 derecede ısıttığınız fırında yarım saat közleyin.

Biraz soğutup kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.

Ayrı bir kasede yoğurt, sarımsak, mayonez ve tuzu karıştırın.

Karışımın içine patlıcanları ekleyin.

Servis tabağına alarak üzerine kırmızı toz biber ekleyin. Afiyet olsun!

HAVUÇLU YOĞURT MEZESİ

MALZEMELER

5 adet havuç

1,5 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

HAZIRLANIŞI