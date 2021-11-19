YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Masada yer açın! Ana yemeği gölgede bırakacak birbirinden lezzetli 4 farklı yoğurtlu meze tarifi

Masada yer açın! Ana yemeği gölgede bırakacak birbirinden lezzetli 4 farklı yoğurtlu meze tarifi

19.11.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sofralardan eksik etmediğimiz yoğurt, pek çok yemeğe yakışan harika bir yardımcı. Üstelik bol proteinli olduğu için sağlığa da çok faydalı. Bununla birlikte pek çok hamur işinin, sıcak yemeğin ve meze çeşidinin de başrolü. Gelin, kaşık kaşık tüketeceğiniz yoğurtlu meze tariflerine birlikte bakalım...

Masada yer açın! Ana yemeği gölgede bırakacak birbirinden lezzetli 4 farklı yoğurtlu meze tarifi

Türk mutfağındaki pek çok geleneksel yemeğin tamamlayıcısı olan yoğurtlu mezeleri hazırlamak hiç de zor değil. İşte; her yemeğe eşlik edebilecek, yoğurtlu dört meze tarifi...

MOR LAHANA MEZESİ

MALZEMELER

  • Yarım mor lahana

  • 5 yemek kaşığı yoğurt

  • 3 yemek kaşığı mayonez

  • 1 diş sarımsak

  • Sıvı yağ

  • Tuz
Kadim uygarlıklardan miras kalan siyez unundan sağlıklı ve kıyır kıyır poğaça tarifiKadim uygarlıklardan miras kalan siyez unundan sağlıklı ve kıyır kıyır poğaça tarifi

HAZIRLANIŞI

  • Mor lahanayı iyice yıkayın ve ince ince kıyın.

  • Doğradığınız lahanaları az yağda yumuşayana kadar kavurun.

  • Ayrı bir kasede yoğurt, mayonez, tuz ve sarımsağı birbirine karıştırın.

  • Kavrulan mor lahanaları karışıma ekleyin. Afiyet olsun!

HAYDARİ

MALZEMELER

  • 6 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 1 dilim beyaz peynir

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı nane

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 diş sarımsak

  • Dereotu

HAZIRLANIŞI

  • Tereyağını tavada kızdırın.

  • Ardından içine nane ekleyin ve kısa süre sonra ocaktan alın.

  • Naneli tereyağına sarımsak ve tuz ekleyin.

  • Ayrı bir kasede yoğurt, ufalanan beyaz peynir ve ince ince kıyılan dereotunu karıştırın.

  • Naneli tereyağını da ekleyip iyice harmanlayın.

  • Üzerine isteğe bağlı olarak dereotu ve ceviz ekleyin. Afiyet olsun!

YOĞURTLU PATLICAN MEZESİ

MALZEMELER

  • 3 adet patlıcan

  • 4 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 2 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı mayonez

  • Tuz

Üzeri için;

  • Kırmızı toz biber

HAZIRLANIŞI

  • Patlıcanları iyice yıkayın, kurulayın ve bıçakla üzerine delikler açın.

  • Ardından pişirme kağıdı serili bir tepsiye alıp önceden 200 derecede ısıttığınız fırında yarım saat közleyin.

  • Biraz soğutup kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.

  • Ayrı bir kasede yoğurt, sarımsak, mayonez ve tuzu karıştırın.

  • Karışımın içine patlıcanları ekleyin.

  • Servis tabağına alarak üzerine kırmızı toz biber ekleyin. Afiyet olsun!

HAVUÇLU YOĞURT MEZESİ

MALZEMELER

  • 5 adet havuç

  • 1,5 su bardağı yoğurt

  • 2 yemek kaşığı mayonez

  • 2 diş sarımsak

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Havuçları iyice yıkayın ve rendeleyin.

  • Ardından tavaya alın ve suyunu çekene kadar karıştırarak kavurun.

  • Suyunu çekince sıvı yağ ekleyin ve yumuşayana kadar pişirip soğumaya bırakın.

  • Ayrı bir kasede yoğurt, mayonez, sarımsak ve tuzu karıştırın.

  • Karışımın içerisine havuçları ekleyin.

  • 1-2 saat buzdolabında bekletin.

  • Soğuyan mezenizin üzerine isteğe bağlı olarak maydanoz, ceviz ekleyin. Afiyet olsun!
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!""Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!"
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
Islama köfte tarifiIslama köfte tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Meğer dünyanın en büyük penisine sahipmiş! “Hayatımı etkiledi”

Meğer dünyanın en büyük penisine sahipmiş! “Hayatımı etkiledi”

Göğüsleri nedeniyle sosyal medyadan atıldığını iddia etti

Göğüsleri nedeniyle sosyal medyadan atıldığını iddia etti

Kurbanlarından kek ve sabun yaptı! Komşularına dağıttı

Kurbanlarından kek ve sabun yaptı! Komşularına dağıttı

Tek eşliliği protesto etmek istedi! Dokuz kadınla aynı anda...

Tek eşliliği protesto etmek istedi! Dokuz kadınla aynı anda...

İlginizi Çekebilir

Tam çeyizlik! 500 TL altına yemek takımları

Tam çeyizlik! 500 TL altına yemek takımları

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Kokusuz bir mutfak için en çok tercih edilen davlumbaz çeşitleri

Kokusuz bir mutfak için en çok tercih edilen davlumbaz çeşitleri

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.