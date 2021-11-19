Kadim uygarlıklardan miras kalan siyez unundan sağlıklı ve kıyır kıyır poğaça tarifi

Siyez unu; karotenoid, folik asit, çinko, E, A ve B vitaminleri bakımından oldukça zengin. Gluten oranının oldukça düşük olması da büyük avantaj. Bu undan yapılan poğaçaları bebekler, hamileler veya metabolizması yavaş çalışan kişiler rahatlıkla tüketebiliyor. Yaptığınız poğaçayı sabah ya da ikindi kahvaltısında, sohbetlere eşlikçi olarak beş çayında, ofiste verdiğiniz kahve molalarında güvenle tüketebilirsiniz. Siyez ununun sindirim kolaylığı ve doyuruculuğunu mutfaklarınıza taşımak için tarifimize göz atabilirsiniz.

SİYEZ UNU POĞAÇASI

MALZEMELER

2 su bardağı siyez unu

Yarım paket kabartma tozu

1 çay kaşığının yarısı kadar tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 kaşık tereyağı

Yarım çay bardağı süt

1 yumurta

İÇ MALZEMELERİ

6 yemek kaşığı peynir (az pişmiş patates rendesi ya da az pişmiş kıyma da tercih edilebilir)

5 dal kıyılmış maydanoz

1 küçük soğan rendesi

YAPILIŞI

Tereyağı haricindeki tüm hamur malzemelerini karıştırın.

Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmek için gerekirse un veya süt ekleyebilirsiniz.

Hamuru 6 parçaya bölün.

Bir servis tabağını hafifçe yağlayın.

Tabağın içinde her bir hamuru elinizle bastırarak açın.

Kenarına isteğe göre hazırladığınız iç malzemeden bir kaşık ekleyin.

Hamurun diğer kenarını üzerine kapatıp açılmaması için yanlarına bastırın.

Her bir poğaçayı bu şekilde hazırlayın.

Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin.

Her birinin üzerine fırça yardımıyla erimiş tereyağı sürün.

180 derece ısıtılmış fırının orta katında altı ve üstü kızarıncaya kadar pişirin.

Poğaçalarınız piştikten sonra fırından çıkarın.

Bir kaseye içme suyu koyun.

Parmaklarınızı suya batırarak sıcak poğaçaları hafifçe ıslatın.

Sularken poğaçaları çok ıslatmamaya dikkat edin, sadece nemlendirmeniz yeterli.

Sonrasında üzerlerine fırın kağıdı serin ve pamuklu bir bez örtün.

Yaklaşık 8 dakika sonra poğaçalarınız hem yumuşacık hem de ağızda eriyen kıyır bir kıvama kavuşmuş olur.

Dilerseniz tüm malzemeleri ikişer ölçü kullanıp porsiyon sayısını artırabilirsiniz.



