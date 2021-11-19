YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Kadim uygarlıklardan miras kalan siyez unundan sağlıklı ve kıyır kıyır poğaça tarifi

Kadim uygarlıklardan miras kalan siyez unundan sağlıklı ve kıyır kıyır poğaça tarifi

19.11.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genetiği değiştirilmeden günümüze gelmeyi başaran siyez buğdayı, yaklaşık on bin yıl öncesine tarihlendiriliyor. Buğdayın çok sert olan kabuğu sayesinde binlerce yıldır kendini muhafaza etmesine şaşırmamak mümkün değil. Kastamonu yöresinin soğuk ikliminde yetişen bu mucizevi buğdayın taş değirmenlerde öğütülmesiyle elde edilen siyez unuyla sağlıklı bir poğaça pişirelim mi?

Kadim uygarlıklardan miras kalan siyez unundan sağlıklı ve kıyır kıyır poğaça tarifi

Siyez unu; karotenoid, folik asit, çinko, E, A ve B vitaminleri bakımından oldukça zengin. Gluten oranının oldukça düşük olması da büyük avantaj. Bu undan yapılan poğaçaları bebekler, hamileler veya metabolizması yavaş çalışan kişiler rahatlıkla tüketebiliyor. Yaptığınız poğaçayı sabah ya da ikindi kahvaltısında, sohbetlere eşlikçi olarak beş çayında, ofiste verdiğiniz kahve molalarında güvenle tüketebilirsiniz. Siyez ununun sindirim kolaylığı ve doyuruculuğunu mutfaklarınıza taşımak için tarifimize göz atabilirsiniz.

SİYEZ UNU POĞAÇASI

MALZEMELER

  • 2 su bardağı siyez unu

  • Yarım paket kabartma tozu

  • 1 çay kaşığının yarısı kadar tuz

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • 1 kaşık tereyağı

  • Yarım çay bardağı süt

  • 1 yumurta

İÇ MALZEMELERİ

  • 6 yemek kaşığı peynir (az pişmiş patates rendesi ya da az pişmiş kıyma da tercih edilebilir)

  • 5 dal kıyılmış maydanoz

  • 1 küçük soğan rendesi

YAPILIŞI

  • Tereyağı haricindeki tüm hamur malzemelerini karıştırın.

  • Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmek için gerekirse un veya süt ekleyebilirsiniz.

  • Hamuru 6 parçaya bölün.

  • Bir servis tabağını hafifçe yağlayın.

  • Tabağın içinde her bir hamuru elinizle bastırarak açın.

  • Kenarına isteğe göre hazırladığınız iç malzemeden bir kaşık ekleyin.

  • Hamurun diğer kenarını üzerine kapatıp açılmaması için yanlarına bastırın.

  • Her bir poğaçayı bu şekilde hazırlayın.

  • Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin.

  • Her birinin üzerine fırça yardımıyla erimiş tereyağı sürün.

  • 180 derece ısıtılmış fırının orta katında altı ve üstü kızarıncaya kadar pişirin.

  • Poğaçalarınız piştikten sonra fırından çıkarın.

  • Bir kaseye içme suyu koyun.

  • Parmaklarınızı suya batırarak sıcak poğaçaları hafifçe ıslatın.

  • Sularken poğaçaları çok ıslatmamaya dikkat edin, sadece nemlendirmeniz yeterli.

  • Sonrasında üzerlerine fırın kağıdı serin ve pamuklu bir bez örtün.

  • Yaklaşık 8 dakika sonra poğaçalarınız hem yumuşacık hem de ağızda eriyen kıyır bir kıvama kavuşmuş olur.

  • Dilerseniz tüm malzemeleri ikişer ölçü kullanıp porsiyon sayısını artırabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNERMehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldıMehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı
Kabak tatlısı nasıl yapılır?Kabak tatlısı nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
poğaça tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da bir apartmanda patlama

Ankara'da bir apartmanda patlama

Canice öldürülen Neslihan Kaya’nın katil zanlısı yakalandı

Canice öldürülen Neslihan Kaya’nın katil zanlısı yakalandı

Süper Lig'de dev takas

Süper Lig'de dev takas

Galatasaray'da büyük korku! Derbi öncesi...

Galatasaray'da büyük korku! Derbi öncesi...

Yıldız isim eşi için 100 milyon euroyu reddetti

Yıldız isim eşi için 100 milyon euroyu reddetti

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yıldız isim ayrılıyor

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yıldız isim ayrılıyor

İlginizi Çekebilir

Çay tiryakileri için en iyi çaydanlık çeşitleri

Çay tiryakileri için en iyi çaydanlık çeşitleri

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Kokusuz bir mutfak için en çok tercih edilen davlumbaz çeşitleri

Kokusuz bir mutfak için en çok tercih edilen davlumbaz çeşitleri

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.