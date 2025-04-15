Her yer sular altında kaldı ama o eve hiçbir şey olmadı! Aile kurduğu sistemi saklıyor! Gizemi çözülemedi...

Nashville'in yaklaşık üç saat dışında bulunan Ridgely'deki Humphrey ailesinin evi, 8 Nisan'da şiddetli yağışların bölgede 100'den fazla kişiyi mahsur bırakmasının ardından kahverengi, bulanık sel sularından hiçbir şekilde etkilenmediği görüldü.

HERKES SİSTEMİ MERAK EDİYOR!

Facebook'ta paylaşılan fotoğraflarda diğer mahalleler ve mülkler tamamen sular altında kalmışken, evin bir felaket bölgesinin ortasında tek başına sağlan bir şekilde durduğu görülüyor. Set sisteminin tam olarak nasıl inşa edildiği veya ne zaman kurulduğu belirsizliğini korurken, sosyal medyada kurulan sistem merak edildi. Kendilerini iyi tanıyan birkaç yerel kişiye göre, ailenin yıllardır bu yapay setin yapımı üzerinde çalıştığı söyleniyor.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Geçtiğimiz hafta Ortabatı'yı etkisi altına alan bir dizi ölümcül fırtınada en az 21 kişi hayatını kaybetti. Kentucky, Mississippi ve hatta Tennessee'nin bazı bölgeleri de dahil olmak üzere yoğun yağışlara ek olarak bazı bölgelerde hortumlar ve şiddetli rüzgarlar da yaşandı.

Bazı sakinlere evlerini derhal boşaltmaları söylenirken, diğerleri ise kurtarma ekipleri tarafından sallarla kurtarılmak zorunda kaldı. Tennessee sağlık departmanı, tehlikeli hava koşulları nedeniyle toplam 10 ölümün gerçekleştiğini doğruladı.