Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisi Fox TV'nin en yeni dizilerinden biri oldu. Sımsıcak, eğlenceli ve komik senaryosu ile daha ilk bölümden izleyiciden tam not alan dizinin bir sahnesi ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi bile.

Başrollerinde genç yetenekler Furkan Andıç ve Aybuke Pusat'ın olduğu, aynı evde yaşamak zorunda kalan ikilinin başından geçenlerin anlatıldığı dizi yaz aylarının en iddiaları dizileri arasına hızlı bir giriş yaptı.

28 Haziran cuma akşamı 3. bölümü ile ekrana gelecek dizinin son bölümünde yaşananlar ise çok konuşuldu sosyal medya banyo sahnesi ve Selin'in Demir'e verdiği ayar ile çalkalandı.

SAHNEDE NELER YAŞANDI?

Aynı evde yaşamak zorunda olan Selin ve Demir her ne kadar birbirlerinden hoşlanmıyor gibi davransalar da aslında ilk görüşte birbirlerinden etkilendiler. Demir'in banyoda olduğunu bilmeyen Selin kapıyı çalmadan içeri dalında Demir'in pek de uygun olmayan bir halde yakaladı.

Selin, olayın şaşkınlığı içerisinde hiç bir şey görmedim diyerek gözlerini kapatsa da Demir'in kaslı vücuduna bakmaktan kendini alamadı. Sizin orada kapı yok mu diyerek Selin'e çıkışan Demir ise aldığı ayar ile banyoda kalakaldı. Ben senin bu halini görmek zorundayım, ne o öyle her yerin kas diyen Selin artık kadınlar kas değil zeka arıyor diyerek son golü de Demir'e attı.

Selin'in kendisinden etkilendiğini hisseden Demir ise bozuntuya vermeden banyodan çıkar. Dizinin bu bölümü ise birçok izleyici tarafından Erkenci Kuş'un Can Yaman'ı na gönderme olarak yorumlandı.



