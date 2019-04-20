Her yeri istila ettiler! Son 40 yılın en büyüğü

İran'da yerel medya kaynaklarının verdiği bilgilere göre son 40 yılın en büyük çekirge istilasının gerçekleştiğini duyurdu. Çekirgelerin yaklaşık 10 haftadır Arap Yarımadası’ndan İran’a yolculuk ettiği; yaklaşık 6 şehirde bulunan tarlalara ve tarım alanlarına zarar verdiği belirtildi.
BİNLERCE HEKTARLIK ALAN TAHRİP OLDU
Bölge halkı önlemlerin yetersiz olduğu konusunda tepki gösterirken verilen raporlara göre, bu istila binlerce hektarlık tarım alanlarının tahrip olmasına neden oldu. Çekirgelerin ilerleyişinin sürdüğü belirtildi.
Ekrem İmamoğlu çalışanlarla buluştu: Hizmet etmeyenler istifasını versin, gitsin!
Dikkat, hava ısınınca ortaya çıkıyor! Suya limon sıkarsanız...
Bu habere dikkat! Eğer böyle uyuyorsanız...
İşte Ekrem İmamoğlu'nun ilk talimatı! 'Birine musakka birine antrikot olmaz'
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Sosyal medyayı salladı! YSK başkanını arayıp...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu ülkelere gidecekseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor!
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Okuyucu Yorumları 2 yorum