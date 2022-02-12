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Hera Aslan Ozan Doğulu ile aşkının nasıl başladığını anlattı: Beni toprağa sen gömeceksin

12.02.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir süredir Ozan Doğulu ile aşk yaşayan Hera Aslan, konuk olduğu 2. Sayfa programında ilişkilerinin nasıl başladığını anlattı. Hera Aslan, "Ozan beni yemeğe çıkardı, o akşam 'beni toprağa sen gömeceksin' dedi. O cümleyi duyunca hüngür hüngür ağladım" dedi.

Hera Aslan Ozan Doğulu ile aşkının nasıl başladığını anlattı: Beni toprağa sen gömeceksin

Kenan Doğulu'nun aranjör kardeşi Ozan Doğulu ile uzun bir süredir aşk yaşayan şarkıcı Hera Aslan, geçtiğimiz gün TV8'de ekrana getirilen 2. Sayfa programına konuk oldu.

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Hera Aslan, Ozan Doğulu ile ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Tanışma hikayelerinden bahseden Aslan, şunları söyledi:

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"Ozan beni yemeğe çıkardı, o akşam 'beni toprağa sen gömeceksin' dedi. O cümleyi duyunca hüngür hüngür ağladım. Benim için ömürlük bir ilişki, onun için de öyle"

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Sevgilisinin adını ayak bileğine 13 kere yazdırdığından bahseden güzel şarkıcı, "Benim ayak bileğimde halhal gibi 13 tane Ozan yazıyor, onun da bileğinde Farsça Hera yazıyor. 13 Ozan'ın uğurlu rakamı" şeklinde konuştu.


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Ozan Doğulu
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