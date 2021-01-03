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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 03.01.2021 18:44 | Son Güncelleme

Birevim Elazığ İl Özel İdare: 91 - İzmit Belediyespor: 82

Salon: Elazığ İl Özel İdare

Hakemler: Çağrı Hekimoğlu, Erhan Yüksel, Hande Öztürk

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 12, Nuran Tutsak 6, Cannon 21, Dubljevic 23, Baric 3, Michelle 23, Sera Özelçi 3

İzmit Belediyespor: Kebra Erat 3, Elif Emirtekin 3, Siksniute 14, Wheeler 32, Jovanovic 10, Miray Şahin 1, Gülşah Duman 3, Saadet Aysu Keskin 3, İnci Güçlü, Dos Santos 13

1. Periyot: 22-15

Devre: 43-37

3. Periyot: 68-58

ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare, evinde İzmit Belediyespor'u 91-82 yendi.

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