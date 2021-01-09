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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

09.01.2021 16:19 | Son Güncelleme:
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Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 75 - OGM Ormanspor: 89

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Serdar Ünal, Uygar Kurt, Muzaffer Vardarlı

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Fontaine 4, Meskonyte 24, Öykü Taşkın 9, Gülfer Tokatlı 18, Wallace 20, Raushan Gültekin, Ladin Özel, İlknur Yıldızhan

OGM Ormanspor: Robinson 22, Williams 10, Şerife Alperi Onar 17, Meltem Avcı 2, Sykes 19, Özge Yarga, Nilay Kartaltepe 3, Sinem Ataş 3, Aleyna Aksu, Damla Gezgin 6, Walker 7

1. Periyot: 16-27

Devre: 33-43

3. Periyot: 53-65

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 89-75 yendi.

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Adana Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Arıkan Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Handenaz Eczanesi
Seyhan
Kardelen Eczanesi
Seyhan
Mürsel Eczanesi
Seyhan
Özde Eczanesi
Seyhan
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