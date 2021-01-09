Salon: Adana Atatürk
Hakemler: Serdar Ünal, Uygar Kurt, Muzaffer Vardarlı
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Fontaine 4, Meskonyte 24, Öykü Taşkın 9, Gülfer Tokatlı 18, Wallace 20, Raushan Gültekin, Ladin Özel, İlknur Yıldızhan
OGM Ormanspor: Robinson 22, Williams 10, Şerife Alperi Onar 17, Meltem Avcı 2, Sykes 19, Özge Yarga, Nilay Kartaltepe 3, Sinem Ataş 3, Aleyna Aksu, Damla Gezgin 6, Walker 7
1. Periyot: 16-27
Devre: 33-43
3. Periyot: 53-65
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 89-75 yendi.