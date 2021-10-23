KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında UMF Yapı İzmit Belediyespor, konuk ettiği Beşiktaş HDI Sigorta'yı 85-67 yendi.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye ev sahibi takım iyi başladı ve ilk çeyreği 24-14 önde geçti.

İkinci çeyrekte de oyun üstünlüğünü koruyan UMF Yapı İzmit Belediyespor, ilk yarıyı 43-35 üstün tamamladı.

Üçüncü çeyreği de 71-45 önde bitiren ev sahibi ekip, son periyotta farkı korudu ve salondan 85-67 galip ayrıldı.



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