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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

23.10.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UMF Yapı İzmit Belediyespor: 85 - Beşiktaş HDI Sigorta: 67

KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında UMF Yapı İzmit Belediyespor, konuk ettiği Beşiktaş HDI Sigorta'yı 85-67 yendi.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye ev sahibi takım iyi başladı ve ilk çeyreği 24-14 önde geçti.

İkinci çeyrekte de oyun üstünlüğünü koruyan UMF Yapı İzmit Belediyespor, ilk yarıyı 43-35 üstün tamamladı.

Üçüncü çeyreği de 71-45 önde bitiren ev sahibi ekip, son periyotta farkı korudu ve salondan 85-67 galip ayrıldı.

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