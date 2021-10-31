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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

31.10.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ İl Özel İdare: 83 - UMF Yapı İzmit Belediyespor: 90

Salon: Çimentaş İl Özel İdare

Hakemler: Kerem Baki, İzel Deniz Pehlivan, Samet Biner

Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 12, Morgan 25, Esma Çelen Türk 5, Pulliam 17, Nisa Yalçın 2, Razheva 6, Brych 7, Nur Nihan Dabakoğlu 7,Melike Yalçınkaya 2

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 19, Gülse Uğur 4, Nuran Tutsak 2, Melisa Korkmaz 4, Nehir Ulufer, Sıla Dikmenoğulları 2, Solopova 10, Emel Sığırcı 2, Fields 14, Mircheva 19, Higgins 14

1. Periyot: 17-31

Devre: 42-55

3. Periyot: 57-77

ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında UMF Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda Elazığ İl Özel İdare'yi 90-83 yendi.

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