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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

20.11.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ İl Özel İdare: 83 - Beşiktaş HDI Sigorta: 77

Salon: Çimentaş İl Özel İdare

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Yiğit Emre Şimşek, Doğu Berk İnnal

Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 3, Morgan 27, Esma Çelen Türk, Pulliam 24, Nisa Yalçın, Razheva 18, Nur Nihan Dabakoğlu 9, Melike Yalçınkaya 2

Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone 13, Şelale Kepenç 3, İrem Naz Topuz 9, Elif Bayram, Mc Call 6, Simmons 26, Johnson 15, İlayda Güner 5, Melek Uzunoğlu

1. Periyot: 24-26

Devre: 48-35

3. Periyot: 61-55

ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Elazığ İl Özel İdare, sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 83-77 yendi. Elazığ İl Özel İdare bu sonuçla sezondaki ilk galibiyetini aldı.

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