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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

25.12.2021 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UMF Yapı İzmit Belediyespor: 51 - Antalya 07 Basketbol: 60

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Serhat Büker, Benhür İrcel, Sibel Koç

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 9, Gülse Uğur 7, Melisa Korkmaz 12, Solopova 7, Higgins 12, Sıla Dikmenoğulları 2, Mircheva 2

Antalya 07 Basketbol: Sera Özelçi 3, Ivankovic 12, İlsu Darıcıoğlu 14, Gamze Takmaz 5, Davis 15, Naile Çırak 5, Öykü Taşkın, Beril Albayrak 6

1. Periyot: 10-9

Devre: 16-26

3. Periyot: 34-38

KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Antalya 07 Basketbol, deplasmanda UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 60-51 yendi.

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