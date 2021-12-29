Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal

Hakemler: Mehmet Keseratar, Uygar Kurt, Uğur Akyıldız

Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 8, Candide Öztürk 2, Naile Çırak 2, Davis 20, Sera Özelçi 7, Öykü Taşkın, Ivankovic 16, İlsu Darıcıoğlu 3, Beril Albayrak 5

OGM Ormanspor: Robinson 11, Gökşen Fitik 16, Sevgi Uzun 8, Meltem Avcı 5, Mc Cowan 21, Damla Gezgin 2, Nazlı Bircan Gökdemir 4, Lucet 6

1. Periyot: 10-22

Devre: 35-40

3. Periyot: 52-56

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Antalya 07 Basketbol'u 73-63 yendi



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