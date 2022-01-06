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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

06.01.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ İl Özel İdare: 53 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 81

Salon: Çimentaş İl Özel İdare

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Abdullah İlik, Sibel Koç

Elazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır, Şuğranur Hatice Sönmez 4, Esma Çelen Türk, Vintsilaiou 13, Pulliam 7, Gülfer Tokatlı, Nisa Yalçın 3, Nur Nihan Dabakoğlu 2, Melike Yalçınkaya 6, Modiri 18

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 5, Zellous 23, Feride Şevval Akalan 5, Melise Talay 3, Yeliz Doğan 2, Fatmanur Karakaş 7, Sinem Ataş 2, Holingsvorth 7, Fagbenle 4, Turner 13, Esra Ural Topuz 5, Thomas 5

1. Periyot: 16-24

Devre: 30-55

3. Periyot: 35-75

ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Elazığ İl Özel İdare'yi 81-53 yendi.

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