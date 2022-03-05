Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Mehmet Şahin, Niyazi Yasin Kahraman, Münevver Özemre

Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 4, Jakbsone 3, McCall 21, Johnson, Melek Uzunoğlu 2, Şelale Kepenç 4, Ceyda Necmiye Bekar 4, Draşkiçeviç 3, İlayda Güner 10, Özga Yavaş 12, Elif Bayram, Simmons 17

Bellona Kayseri Basketbol: Peddy 8, Dilara Tongar 1, Williams 11, Sevgi Tonguç 3, Sventoraite 8, Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu 4, Gökçe Doğan, Gizem Tüzün 6, Farhiya Abdi 7, Helin Boybeyi

1. Periyot: 19-4

Devre: 39-19

3. Periyot: 56-35

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 80-48 mağlup etti.



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