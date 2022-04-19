Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Can Mavisu, Mustafa Candemir Tabak, Burak Durmuş

Bellona Kayseri Basketbol: Peddy 15, Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu 5, Gökçe Doğan, Feray Dalkılıç, Sevgi Tonguç, Dilara Tongar 7, Williams 23, Farhiya Abdi 10, Egle 10, Gizem Tüzün 2, Helin Boybeyi

Galatasaray: Eda Şahin, Davis 10, Melis Gülcan 13, Miray Balotu, Mısra Albayrak, Sude Yılmaz 5, Pelin Derya Bilgiç 11, Gizem Başaran Turan 4, Krajsnik 27, Gizem Yavuz 2, Merve Aydın 2, Evans 4

1. Periyot: 24-19

Devre: 43-34

3. Periyot: 60-50

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. ve normal sezonun son hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 78-72 yendi.



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