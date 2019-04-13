Hercai 6. Bölüm fragmanı yayınlandı. Reyyan ve Miran aşkı alevleniyor!

Cuma akşamları ATV ekranlarına gelen Hercai dizisinin beşinci bölümü 12 Nisan Cuma akşamı yayınlandı. Yayınlanan bölümün ardından ise altıncı bölüm fragmanı da dizinin izleyicileri ile buluştu. Dizinin konusu bir intikam hikayesi üzerine kurulu. Midyat’ın güçlü ailelerinden birisi olan Şadoğullarının torunu Reyyan, temiz kalpli, saf bir genç kızdır. Aslanbey ailesinin biricik torunu Miran ise babaannesi tarafından büyütülmüş, sürekli intikam duyguları ile doldurulmuş, kararlı ve zeki bir adamdır. Miran’ın intikamını almaya çalışması, Reyyan’ı karşısına çıkaracak ve kısa sürede aralarında bir duygu filizlenecektir. Dizinin başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök, Duygu Yetiş var. Yönetmenliği ise Cem Karcı yapıyor.

Hercai dizisi 6. bölüm fragmanını izlemek için TIKLAYINIZ!

Beşinci Bölümde Yaşananlar

Miran’ın Reyyan’ı konağa getirmesi ise büyük bir olay olur. Aslanbey ailesi daha Reyyan’ın konağa gelmesinin şokunu üzerlerinden atamazken bir davetsiz misafir daha çıkar gelir. Reyyan’ın Aslanbey Konağı’nda olduğu haberi Midyat’ta yayılmış, Şadoğulları zor durumda kalmıştır. Zehra Şadoğlu, Aslanbey Konağı’na gelir ve Miran’a tokat atar. Düğünden sonra yaşadıklarının ardından Zehra için kızının Aslanbey Konağı’nda olması bambaşka bir şok olmuştur. Diğer yandan da Yaren, kaybettiklerinden dolayı Reyyan’ı suçlamaktadır. Miran’ın karşısına çıkar ve tahditler savurur. Reyyan’ın konağa gelmesinden rahatsız olan bir başka isim daha vardır. Miran’a kavuşma hayallerinin gittikçe uzaklaştığını fark eden Gönül için bu durum son derece yıkıcı olmuştur.