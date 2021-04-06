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Hercai dizisinden final kararı! Başrolünü Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı Hercai ekranlara veda ediyor

06.04.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin sevilen dizisi Hercai dizisinin final kararı aldığı iddia ediliyor. Mia Yapım imzalı olan Hercai dizisinin başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü paylaşıyor. Çekimleri Mardin'de gerçekleşen dizinin ekranlara veda edeceği haberlerinin ardından izleyenler, Hercai dizisi neden final yapıyor? sorusuna yanıt aramaya başladı. Diziyi yakından takip edenler, Hercai final tarihi ne zaman? konusunu araştırıyor. İşte, ayrıntılar....

Hercai dizisinden final kararı! Başrolünü Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı Hercai ekranlara veda ediyor

Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı Hercai dizisnin oyuncu kadrosunda Ayda Aksel, Macit Sonkan, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Çekimleri Mardin'de gerçekleşen Hercai dizisinin final yapacağı iddia ediliyor. Peki, Hercai dizisi bitecek mi? Hercai dizisi ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

HERCAİ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Atv ekranlarında 2019 yılından beri yayın hayatını sürdüren Hercai dizisi 69. bölümü ile ekranlara veda edecek.

HERCAİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Hercai dizisinin hikayesi intikamdan doğan imkansız bir aşka dayanıyor. Dizi, Şadoğlu ailesine kendisini İstanbullu bir iş adamı olarak tanıtan Miran Aslanbey'in, evin büyüğü Nasuh Şadoğlu'ndan torunu Reyyan'ı istemesi ile başlıyor.

Miran Aslanbey, Aslanbey ailesinin veliahtıdır. Mardin'in Midyat ilçesine İstanbullu bir iş adamı olduğunu iddia ederek gelen Miran Aslanbey, Şadoğlu ailesi ile bir ortaklık halindedir. Ancak Şadoğlu ailesi, Miran Aslanbey'in planlarından habersizdir. Bir gün Miran bir at kazası sebebiyle karşılaştığı Reyyan Şadoğlu'yla Şadoğlu Konağına gelir. Aile, Reyyan'ın yanında Miran'ı gördüklerine çok şaşırır.

Miran ise evin büyüğü Nasuh Şadoğlu'ndan büyük torun Reyyan'ı kendisine ister. Ancak Nasuh Şadoğlu Miran'a Reyyan'ı değil, diğer torunu Yaren'i vermeyi planlar. Fakat Miran inatla Reyyan'ı kendisine ister. Reyyan'ın babası ve annesi, Miran'a çok güvendiklerinden bu duruma olumlu bakarlar. Ancak söz evin büyüğü Nasuh Ağa'da biter.

Miran da en az Nasuh kadar inatçı olduğundan bu ikili arasında bir zıtlaşma söz konusu olacaktır. Miran'ın kiminle evleneceği, hem Şadoğlu ailesi kızları Reyyan ve Yaren'in ve diğer ev ahalisinin hayatını hem de Aslanbey ailesini etkileyecek bir karar olacaktır.

HERCAİ DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Miran Aslanbey (Akın Akınözü)

Reyyan Şadoğlu (Ebru Şahin)

Azize Aslanbey (Ayda Aksel)

Nasuh Şadoğlu (Macit Sonkan)

Sultan Aslanbey (Gülçin Santırcıoğlu)

Hazar Şadoğlu (Serhat Tutumluer)

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Anahtar Kelimeler:
atv Hercai dizisi Akın Akınözü Ebru Şahin
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