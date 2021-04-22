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Hercai dizisinde sular durulmuyor! Emrullah Omay, arkadaşlarıyla birlikte seti bastı

22.04.2021 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Final öncesi yaşanan gerilimlerle gündemden düşmeyen Hercai dizisinin setinde bu sefer gerçekten silahlar çekildi. Dizide yardımcı oyunculuk yapan Emrullah Omay, gerginlik yaşadığı set ekibini gece yarısı silahlı bir şekilde bastı.

Hercai dizisinde sular durulmuyor! Emrullah Omay, arkadaşlarıyla birlikte seti bastı

Final kararı alan diziler kervanına eklenen Hercai'de yeni bir skandala daha imza atıldı. Bu hafta final bölümü çekilen sevilen dizide yardımcı oyunculuk yapan Emrullah Omay, arkadaşlarıyla birlikte geldiği sette silah çekti.

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EMRULLAH OMAY GÖREVLİYİ DARP ETMEYE KALKTI

Dün gece yaşanan olayda, çekime gidip yoğun olunan saatlerde oyuncuların arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmesini istediği için set ekibiyle gerginlik yaşadığı öne sürülen Emrullah Omay, seti bastı. Arkadaşlarıyla beraber dizinin çekildiği Umut konağın önüne giden Omay, tartıştığı görevliyi darp etmeye kalktı.

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Yaşanan olay, araya giren bölgenin ileri gelen hatırlı kişileri sayesinde tatlıya bağlandı.

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Hercai dizisi Akın Akınözü Ebru Şahin
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