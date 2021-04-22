Hercai dizisinde sular durulmuyor! Emrullah Omay, arkadaşlarıyla birlikte seti bastı

Final kararı alan diziler kervanına eklenen Hercai'de yeni bir skandala daha imza atıldı. Bu hafta final bölümü çekilen sevilen dizide yardımcı oyunculuk yapan Emrullah Omay, arkadaşlarıyla birlikte geldiği sette silah çekti.

EMRULLAH OMAY GÖREVLİYİ DARP ETMEYE KALKTI

Dün gece yaşanan olayda, çekime gidip yoğun olunan saatlerde oyuncuların arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmesini istediği için set ekibiyle gerginlik yaşadığı öne sürülen Emrullah Omay, seti bastı. Arkadaşlarıyla beraber dizinin çekildiği Umut konağın önüne giden Omay, tartıştığı görevliyi darp etmeye kalktı.

Yaşanan olay, araya giren bölgenin ileri gelen hatırlı kişileri sayesinde tatlıya bağlandı.

