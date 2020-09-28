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Hercai dizisinin yapımcısından final açıklaması geldi! ‘Hercai kesinlikle...’

DİZİ HABERLERİ  | 28.09.2020 17:57 | Son Güncelleme

Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü’nün paylaştığı ATV’nin sevilen dizisi Hercai’nin final yapacağı iddia edilmişti. Dizinin sevenlerini üzen final kararına ilişkin ilk cevap ise yapımcı Banu Akdeniz’den geldi. Banu Akdeniz’in yanıtı ise Hercai sevenlerin yüreğine su serpti.

Hercai dizisinin yapımcısından final açıklaması geldi! ‘Hercai kesinlikle...’

Geçtiğimiz sezonda yayınladığı Cuma günlerini reyting listelerinde lider kapatmayı başaran Hercai dizisinin bu sezonda istenilen başarıya ulaşamadığı iddia edilmişti. Dizinin başarı ivmesinin düşmesi üzerine erken final kararı aldığı konuşulmaya başlandı. Erken final iddialarını Hercai dizisinin yapımcısı Banu Akdeniz sert dille yalandı.

‘KESİNLİKLE FİNAL YAPMIYOR’

Sosyal medya hesabı üzerinden iddialara cevap veren Akdeniz, “Daha çok anlatacak hikayemiz var. Azize, Nasuh, Dilşah, Hazar’ın geçmişi... Reyyan’la Miran’ın bebeğini göreceğiz onu çok seveceğiz. Kötülerin yaptıkları kötülüklerin bedellerini nasıl ödediklerini izleyeceğiz. Kanalımız yanımızda. Yapılan algı operasyonuna kanmayın. Hercai devam” açıklamasını yaptı.

banu akdeniz

Hercai dizisinin erken final yapmasına ilişkin iddialara cevap vermekten memnun olmadığını belirten Akdeniz, “Sevgili Hercai Fandom böyle bir açıklama yapmak bile bizi sevmeyenlere prim vermek oluyor ama sizlere verdiğim değer için onları görmezden gelerek söylüyorum. Hercai kesinlikle final yapmıyor” ifadelerini kullandı.

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