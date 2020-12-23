Hercai dizisinin yayın günü değişti! Hercai hangi gün yayınlanacak?

3 sezondur Cuma akşamları seyirciyle buluşan Hercai dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Başrolünü Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in oynadığı dizinin yayın günü pazara alındı.

YOUTUBE REKORU KIRMIŞTI

Yayınlandığı ilk günden itibaren reytinglerde üst sıralarda yer alan Hercia’nin ilk bölümü Youtube’ta '30 milyon izlenme'yi geçerek rekor kırmıştı.

Dizinin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök, Feride Çetin ve Cahit Gök paylaşıyor.



