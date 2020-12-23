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  4. Hercai dizisinin yayın günü değişti! Hercai hangi gün yayınlanacak?

Hercai dizisinin yayın günü değişti! Hercai hangi gün yayınlanacak?

23.12.2020 20:53 | Son Güncelleme:
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Hercai dizisinin yayın günü değişti! Hercai hangi gün yayınlanacak?

ATV'de cuma akşamları ekrana gelen Hercai dizisi için sürpriz bir karar alındı. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai'nin yayın günü değişti.

3 sezondur Cuma akşamları seyirciyle buluşan Hercai dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Başrolünü Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in oynadığı dizinin yayın günü pazara alındı.

YOUTUBE REKORU KIRMIŞTI

Yayınlandığı ilk günden itibaren reytinglerde üst sıralarda yer alan Hercia’nin ilk bölümü Youtube’ta '30 milyon izlenme'yi geçerek rekor kırmıştı.

Dizinin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök, Feride Çetin ve Cahit Gök paylaşıyor.

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