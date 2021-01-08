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Hercai dizisinin yayın günü değişti mi? Hercai hangi gün yayınlanacak? Hercai yeni bölümü ne zaman?

08.01.2021 12:06 | Son Güncelleme:
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Hercai dizisinin yayın günü değişti mi? Hercai hangi gün yayınlanacak? Hercai yeni bölümü ne zaman?

Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü’nün yer aldığı Hercai dizisinin yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Yayınladığı 3 sezon boyunca cuma geceleri ekrana gelen Hercai dizisinin yayın günü değişti.

8 Ocak 2021 Cuma günü ATV yayın akışında Hercai dizisinin yeni bölümü yer almıyor. Cuma geceleri artık Hercai’nin yerine yeni başlayan Akıncı dizisi seyircisiyle buluşacak. Oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök, Feride Çetin ve Cahit Gök’ün yer aldığı Hercai dizisi artık pazar geceleri izleyicisini selamlayacak.

HERCAİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

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Hercai dizisinin 54. bölümü 10 Ocak 2021 Pazar günü ekrana gelecek. Pazar geceleri ekrana gelen başrollerini Hilmi Cem İntepe ve Jessica May’ın paylaştığı Maria ve Mustafa dizisi ise 17. bölümüyle final yapmıştı. Final yapan Maria ve Mustafa dizisinin yerini ise artık Hercai dolduracak.

HERCAİ YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

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Dilşah’ı bir anda karşısında canlı bir şekilde gören Hazar adeta şok geçirir. Onu alıp köyüne götürür ancak Zehra, Dilşah’a büyük bir yalan söyleyerek onun köyü terk etmesini sağlar. Hazar köye döndüğünde Dilşah’ı bulamaz ve onu aramak için peşine düşer Dilşah’ı ortaya çıkaran ve Cihan’ın öğrendikleri sayesinde elinin güçlendiğini hisseden Füsun yeni planlar kurmaya başlar. Ancak Fırat’ın Füsun için hazırladığı sürpriz tüm planları alt üst eder. Bu sırada Miran’ın Cihan’la ilgili gerçekleri ortaya çıkarması Şadoğlu konağında işleri bir hayli karıştırır. Reyyan hem Nasuh’tan hem de Azize’den geçmişin hesabını sorar. Miran ona söylenen büyük yalanla soluğu Azize’nin karşısında alan Hazar, Şadoğlu konağına geri döner. Bu dönüşle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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