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Hercai ekibi kızdı! 'Sahneleri çekip...'

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 06.05.2019 17:15 | Son Güncelleme

Yayınlandığı günden bu yana büyük ilgiyle takip edilen Hercai dizisiyle ilgili alınan bir kararı yapımcı şirket sosyal medyadan duyurdu.

Hercai ekibi kızdı! 'Sahneleri çekip...'

ATV'de yayınlanan Hercai dizisinin yapım şirketi Mia Film'den, dizi adına açılan sosyal medya hesaplarıyla ilgili açıklama geldi. Yapım şirketi, diziyle ilgili sosyal medya paylaşımı yapanlarla ilgili hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı.

Mia Film'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hercai severler, kötü niyetli bazı fan sayfaları ve fake hesaplar artık dizimize büyük zarar vermeye başladı. Bu durum verilen bütün emeklere büyük bir saygısızlık ve hırsızlıktır. Hercai ile ilgili sahne çekip paylaşan, bu paylaşımları yayan, destek veren ve senaryoya dair bilgi paylaşımı yapan birçok hesap tarafımızca belirlenmiştir.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"

Bu emek hırsızlığını yapanlar hakkında kanalımız ve şirketimiz tarafından hukuki süreç başlatılmıştır. Ve bu paylaşımları yapmaya devam eden diğer hesaplarda incelenmektedir. Bunlarla ilgili de hukuki süreç başlatılacaktır. Saygılarımızla."

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Anahtar Kelimeler:
hercai Hercai dizi

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