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Hercai final bölümü fragmanı izle | Reyyan ve Miran mutlu sona kavuşacak mı?

25.04.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de yayınlanan sevilen dizi Hercai, her Pazar izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 15 Mart 2019'dan beri yayında olan dizi bugün 25 Nisan'da final bölümüyle ekrana gelecek. Hercai'nin son bölümünde Reyyan ve Miran artık yeni bir eşikten geçmiş ve hayatlarını intikamdan uzak şekilde yaşamaya karar vermişlerdi. Peki Hercai final bölümü fragmanı yayınlandı mı? İşte Hercai final bölümü fragmanı ve detaylar...

Hercai final bölümü fragmanı izle | Reyyan ve Miran mutlu sona kavuşacak mı?

Her Pazar saat 20:00'da ATV'de yayınlanan Hercai dizisi, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. 15 Mart 2019 tarihinden beri ekranlarda olan sevilen dizi bugün 25 Nisan'da final bölümüyle ekranlara veda edecek. Hercai'nin yayınlanan son bölümünde Reyyan ve Miran hayatlarını intikamdan uzak şekilde yaşamaya karar vermişlerdi. Peki Hercai final bölümü fragmanı yayınlandı mı?

HERCAİ FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI (69. BÖLÜM)

Hercai dizisinin final bölümü fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

HERCAİ SON BÖLÜM ÖZETİ (68. BÖLÜM)

Reyyan ve Miran artık yeni bir eşikten geçmiş ve hayatlarını savaş ile intikamdan uzak şekilde geçirmeye karar vermişlerdir. Fakat onların haricinde gelişen olayların gölgesi çok geçmeden üzerlerine düşecektir. Azize intikamdan vazgeçmemiştir. Diğer yanda Füsun, tutuklu olmasına rağmen oldukça korkunç bir plan yapar. Cihan ve Handan, beklemedikleri bir haberle ani şekilde sarsılırlar. Azize'nin bitmek bilmeyen intikam isteği, onu bir yol ayrımına getirecektir. Miran ve Reyyan, tüm bu olumsuzluklara rağmen kendi içlerine dönüp, yeni bir heyecan yaşamaya başlarlar.


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atv Hercai dizisi
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