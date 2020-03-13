Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'i görenler tanıyamadı

Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle adından söz ettiren Ebru Şahin önceki gün yüzü olduğu markanın lansmanında boy gösterdi.

Oyuncu, saçı, makyajı ve kıyafetiyle bambaşka bir görüntüye bürünmüştü. Mardin'de dizi çektiği için sağlığına dikkat ettiğini belirten Şahin kazancını kendi gelişimine yatırdığını söyledi.



Güzel oyuncu genelde dram projeleri üzerine teklifler aldığını anlattı. Ebru Şahin partneri Akın Akınözü ile çok yakıştırıldığını ve bu durumun zaman zaman kendilerini zorladığını ifade etti.

