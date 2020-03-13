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  4. Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'i görenler tanıyamadı

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'i görenler tanıyamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2020 16:41 | Son Güncelleme

Bir makyaj malzemesinin yüzü olan Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin düzenlenen lansmana katıldı. Şahin saçı ve kıyafetiyle bambaşka bir görüntüyle basının karşısına çıktı.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'i görenler tanıyamadı

Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle adından söz ettiren Ebru Şahin önceki gün yüzü olduğu markanın lansmanında boy gösterdi.

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Oyuncu, saçı, makyajı ve kıyafetiyle bambaşka bir görüntüye bürünmüştü. Mardin'de dizi çektiği için sağlığına dikkat ettiğini belirten Şahin kazancını kendi gelişimine yatırdığını söyledi.
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Güzel oyuncu genelde dram projeleri üzerine teklifler aldığını anlattı. Ebru Şahin partneri Akın Akınözü ile çok yakıştırıldığını ve bu durumun zaman zaman kendilerini zorladığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
ebru şahin, hercai, Reyyan,

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