Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in klip görüntüleri görenleri şaşırttı

Hercai dizisi nin başarılı oyuncusu Ebru Şahin'in 2017 yılındaki klip görüntüleri gündeme geldi. Aydın Kurtoğlu'nun Tüh Tüh isimli şarkısının video klibinde rol alan Ebru Şahin'in klip performansı da büyük beğeni topladı. İşte, detaylar...

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in 2017 yılındaki klibi gündem oldu.

Aydın Kurtoğlu'nun, 2017 yılında yayınlanan "Pişman" albümünde yer alan "Tüh Tüh" isimli şarkısının video klibinde oynayan Ebru Şahin'in o halleri izleyenleri şaşırttı.

18 Mayıs 1994 İstanbul doğumlu Ebru Şahin oyuncudur. İlk, orta ve lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ne girdi.

Güzel oyuncunun profesyonel oyunculuğa adım atması ise 2016 yılındaki Kan Parası filmi ile oldu.