Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in klip görüntüleri görenleri şaşırttı

Hercai dizisinin başarılı oyuncusu Ebru Şahin'in 2017 yılındaki klip görüntüleri gündeme geldi. Aydın Kurtoğlu'nun Tüh Tüh isimli şarkısının video klibinde rol alan Ebru Şahin'in klip performansı da büyük beğeni topladı. İşte, detaylar...
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in klip görüntüleri
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in 2017 yılındaki klibi gündem oldu.
Aydın Kurtoğlu'nun, 2017 yılında yayınlanan "Pişman" albümünde yer alan "Tüh Tüh" isimli şarkısının video klibinde oynayan Ebru Şahin'in o halleri izleyenleri şaşırttı.
Metroda geçen video klipte rol alan Ebru Şahin'in performansı büyük beğeni topladı.
18 Mayıs 1994 İstanbul doğumlu Ebru Şahin oyuncudur. İlk, orta ve lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ne girdi.
Ebru Şahin üniversiteden mezun olmasının ardından oyunculuk eğitimi aldı.
Güzel oyuncunun profesyonel oyunculuğa adım atması ise 2016 yılındaki Kan Parası filmi ile oldu.
Ebru Şahin bugüne kadar Savaşçı, İstanbullu Gelin, Yasak Elma dizilerinde yardımcı rollerde bulunduktan sonra Hercai ve Şuursuz Aşk yapımlarında başrolde rol almıştır.
Ebru Şahin ayrıca, basketbolcu Cedi Osman ile yaşadığı birliktelikle de sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
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