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'Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum' sözleriyle gündem olan Eyüp Aksu'dan İmamoğlu ziyareti! Martı'nın sahibi Oğuz Alper Öktem'den sert tepki

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
24.04.2024 16:52
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31 Mart seçimleri öncesi 'taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum' diyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve beraberindeki heyet 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Görüşmede, ulaşım sorunlarının masaya yatırıldığı öğrenilirken, Martı'nın sahibi Oğuz Alper Öktem'den sert tepki geldi.

'Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum' sözleriyle gündem olan Eyüp Aksu'dan İmamoğlu ziyareti! Martı'nın sahibi Oğuz Alper Öktem'den sert tepki

31 Mart yerel seçimlerinden önce AK Parti'nin adayı Murat Kurum hakkında, 'taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum' sözleriyle büyük tepki çeken İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Aksu, İmamoğlu ziyaretinden sonra sosyal medya hesabı üzerinden görüşme detaylarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

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GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ: ULAŞIM SORUNLARI

Başkan Eyüp Aksu ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Aksu paylaşımında, "İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak İstanbul Belediye Başkanlığı'na tekrardan seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu beyefendiyi makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi kendisine ilettik. Ulaşım sektörümüzdeki sorunları, sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi Sayın Başkanımızla istişare ettik." ifadelerini kullandı.

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MARTI'NIN SAHİBİ OĞUZ ALPER ÖKTEM'DEN AKSU'YA SERT TEPKİ

Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, Aksu'nun İmamoğlu ziyareti hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Öktem paylaşımında Aksu'ya tepki göstererek, İmamoğlu'na çağrıda bulundu:

"İstanbul’a eziyet eden ve hakkınızda etmediği hakaret bırakmayan bu adamla görüşmeniz beni üzdü. Bu adamın yıllardır mağdur ettiği 140 bin TAG sürücüsünü ve 15 milyon İstanbullu’yu da şaşırttı.

Başkanım, sizden randevu istiyorum. Taksi sorununun tek çözümü Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliğidir. Gelip size detayını anlatalım."

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'TAKSİMETRELERİ KURUN, GELİYOR MURAT KURUM'

Aksu, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un 18 Şubat'ta Üsküdar'daki taksiciler buluşmasında, şunları sözleri sarfetmişti:

"Bize her UKOME toplantısında sahip çıkanı da bize her platformda sahip çıkanı da bize her zaman köstek olanı da Sayın Bakan'ım unutmayız. Taksiye yanlış yapanlar hiçbir zaman siyasette iflah olamadılar ama biz size sonsuz güveniyoruz. Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul Eyüp Aksu
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