Hercai setinde bölünme yaşandı! Akın Akınözü tatildeyken Ebru Şahin Mardin’e gitti!

15 Mart 2019 tarihinde yayın hayatına başlayan Hercai dizisinin yeni sezonu hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sümeyye Ezel’in Hercai adlı kitabından uyarlanan dizide Miran ve Reyyan’ın düşman ailelerine rağmen filizlenen aşk hikayesi anlatılıyor. Dizide Miran Aslanbey’e hayat veren Akın Akınözü ve Reyyan Şadoğlu rolü üstlenen Ebru Şahin’in aynı zamanda Mardin’de olmamaları sevenleri kuşkulandırdı.

‘HOŞ BULDUK’



Ünlü basketbolcu Cedi Osman ile yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncu Ebru Şahin Hercai dizisinin yeni sezonu için Mardin’in yolunu tuttu. İstanbul-Mardin uçağında “Mardin Kapı Şen Olur” müziği eşliğinde hikaye paylaşan başarılı oyuncu hayranlarını mutlu etti.



Uçaktan indikten sonra bir paylaşan daha yapan Ebru Şahin bu sefer de “Yüz şiş, maske iz yapmış, hava da sıcakmış. E hoş bulduk” notunu düştü.



Hercai dizisinin Reyyan’ı son olarak çekim yerine giderek dizide sahibi olduğu at ile zaman geçirdi. At üzerinde küçük bir gezinti yapmak isteyen Ebru Şahin’e sevimli dostu izin vermedi. Bu eğlenceli anları sosyal medya hesabında paylaşan Şahin ”Huysuzluğumuzdan hiçbir şey kaybetmemişiz” ifadelerini kullandı.