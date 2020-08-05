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Hercai setinde bölünme yaşandı! Akın Akınözü tatildeyken Ebru Şahin Mardin’e gitti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 16:54 | Son Güncelleme

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai’nin başrollerinin farklı noktalarda olması kafaları karıştırdı. Başrol oyuncularından Ebru Şahin yaz tatiline son vererek Mardin’e gittiğini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Dizinin diğer başrol oyuncusu Akın Akınözü ise sevgilisi Sandra Pestememalciyan ile Bodrum tatiline devam etti.

Hercai setinde bölünme yaşandı! Akın Akınözü tatildeyken Ebru Şahin Mardin’e gitti!

15 Mart 2019 tarihinde yayın hayatına başlayan Hercai dizisinin yeni sezonu hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sümeyye Ezel’in Hercai adlı kitabından uyarlanan dizide Miran ve Reyyan’ın düşman ailelerine rağmen filizlenen aşk hikayesi anlatılıyor. Dizide Miran Aslanbey’e hayat veren Akın Akınözü ve Reyyan Şadoğlu rolü üstlenen Ebru Şahin’in aynı zamanda Mardin’de olmamaları sevenleri kuşkulandırdı.

‘HOŞ BULDUK’

ebru şahin
Ünlü basketbolcu Cedi Osman ile yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncu Ebru Şahin Hercai dizisinin yeni sezonu için Mardin’in yolunu tuttu. İstanbul-Mardin uçağında “Mardin Kapı Şen Olur” müziği eşliğinde hikaye paylaşan başarılı oyuncu hayranlarını mutlu etti.
ebru şahin2
Uçaktan indikten sonra bir paylaşan daha yapan Ebru Şahin bu sefer de “Yüz şiş, maske iz yapmış, hava da sıcakmış. E hoş bulduk” notunu düştü.
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Hercai dizisinin Reyyan’ı son olarak çekim yerine giderek dizide sahibi olduğu at ile zaman geçirdi. At üzerinde küçük bir gezinti yapmak isteyen Ebru Şahin’e sevimli dostu izin vermedi. Bu eğlenceli anları sosyal medya hesabında paylaşan Şahin ”Huysuzluğumuzdan hiçbir şey kaybetmemişiz” ifadelerini kullandı.

AKIN AKINÖZÜ SEVGİLİSİYLE AŞK TAZELEDİ

Habertürk’te yer alan habere göre gün boyunca arkadaşlarıyla sohbet eden ve sevgilisiyle zaman geçiren Akın Akınözü Bodrum’da aşka geldi. Akın Akınözü ve sevgilisi Sandra yüzmek için denize girdikleri sırada öpüşürken magazincilerin objektifine yakalandı. Keyifli geçen günün sonunda yakışıklı oyuncu sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
AKIN AKINÖZÜ
Deniz kenarında bir fotoğrafını paylaşan Akın Akınözü “Mezopotamya’dan önceki son dönem” notunu ekledi.

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