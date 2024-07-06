'Herkes bana hayran...' sözleriyle gündemde! Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan oyuncu olmak istiyor

67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile bir süredir aşk yaşıyor. Aşkları tam gaz devam eden ikiliden ünlü şovmen, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda evliliğe yeşil ışık yakarak, evlenip çocuk sahibi olmak istediğini belirtmişti.

Ünlü çift, son olarak bir AVM'de kameralara takıldı. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden Ceylan açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Mehmet Ali Erbil sevgilisine magazin programı sunması için teklifler geldiğini söyledi ve 'Enerjisi çok yüksek. Benim çekimlerime asistanım olarak geliyor milleti öldürüyor gülmekten.' dedi.

OYUNCULUĞA YEŞİL IŞIK

Gülseren Ceylan ise 'Herkes bana hayran kaldı' diyerek söze girdi ve kendisine oyunculuk teklifleri gelmeye başladığını, bu tekliflere ise sıcak bakmaya başladığını söyledi.

"ÖPÜŞMENE İZİN VERMEM!"

Erbil, oyunculuğa yeşil ışık yakan sevgilisine, “Öpüşmene izin vermem!” diyerek sınırlama getirdi.