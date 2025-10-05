Herkes 'Bastonlu Dede' olarak biliyordu: Torbacı çıktı! Bakın nasıl saklıyormuş...

Mynet Trend

Beyoğlu’nda termosun içerisinde uyuşturucu sattığı tespit edilen 'Bastonlu dede' lakaplı 74 yaşındaki H.B., Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalandı. H.B.'nin evinde yapılan aramalarda 132 parça uyuşturucu madde ve 97 bin lira nakit para ele geçirildi. Baston kullanarak zorlukla yürüdüğü görülen H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çiğdem Sevinç

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, Kalyoncu Kulluğu Mahallesinde bulunan bir evde uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığının belirlenmesi üzerine adrese giderek çalışma başlattı.

Çalışmalar sırasında ev ve çevresi bir süre polis ekipleri tarafından izlemeye alındı. Eve giren 4 kişiye, bir süre sonra dışarı çıktıkları sırada güven timleri tarafından üst araması yapıldı. Yapılan aramada şüphelilerden birinin üstünde bir miktar uyuşturucu madde geçirildi. Bunun üzerine eve operasyon yapan güven timleri, 'Bastonlu dede' lakaplı H.B.’yi (74) yakaladı.

TERMOSTA UYUŞTURUCU SATMIŞ

Evde yapılan aramalarda, termosun içerisinde 41 adet satışa hazır halde uyuşturucu, 81 adet satışa hazır halde tütün uyuşturucu, 10 adet satışa hazır halde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu olmak üzere toplamda 318 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca evde yapılan aramalarda 96 bin 900 lira nakit para ele geçirildi.

'BASTONLU DEDE' LAKAPLI ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan H.B. ve evinden çıkan 3 şüpheli, emniyete götürüldü. İfadeleri alınan ve haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerden H.B. adliyeye sevk edildi. Bastonla yürüdüğü görülen H.B., çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. H.B.‘nin evinden çıkan diğer 3 şüpheli ise 'Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

(DHA)

