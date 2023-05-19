Herkes bu haberi bekliyordu! Beşiktaş Cenk Tosun ile anlaşma sağladı

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren kulüplerden Beşiktaş'ta beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Cenk Tosun'la 2+1 yıllık sözleşme yenilemek için anlaşma sağladı.

16 GOL 4 ASİST

Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 31 resmi maçta forma giydi ve bu karşılaşmaların 20'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1834 dakika sahada kalan 31 yaşındaki tecrübeli golcü, 16 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.

BEŞİKTAŞ'IN EN PAHALISI

2014'ün yazında Gaziantepspor'dan bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla büyük beğeni toplamıştı. Avrupa ekiplerini peşine takan Cenk, 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle Everton'a transfer olarak Beşiktaş tarihinin en pahalı satışı olmuştu.

