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Herkes bunu yapmaya çalışıyor! Çok basit sandılar ama...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 03.05.2019 11:13 | Son Güncelleme

Son günlerde Twitter'da dolaşan bu video insanlar arasında bir salgın gibi dolaşmaya başladı. Her gören 'kesin bende' yaparım diyerek çok iyi bir ipucu yakaladığını düşündü ama sonuç hiç de öyle olmadı. İşte o video ve sonrası...

Herkes bunu yapmaya çalışıyor! Çok basit sandılar ama...

Twitter sayfası @SatisfyingDaily, taklit etmesi oldukça kolay görünen yumuşak, yumuşak vuruşlar kullanarak el çizen bir sanatçının olduğu, orijinal olarak chay suado tarafından oluşturulan bir video klip yükledi. Doğal olarak, birçok insan hemen birkaç saniyede onları Da Vinci'ye dönüştürecek bir hile bulduğunu düşündü. Ancak, elde ettikleri sonuçlar oldukça hayal kırıklığı yarattı ve bu "basit" eskizin hiç de kolay olmadığını gösterdi. Bunun gerçekten böyle olup olmadığını görmek için, gittikçe daha fazla Twitter kullanıcısı bu videoyu paylaşmaya ve çizim yapmaya başladı. Viral olan yeni el çizim tekniğini siz de deneyin bakalım aynısını çizebilecek misiniz?

Twitter kullanıcıları viral olan bu "basit" taslağı taklit etmeye çalışıyorlar ancak elde ettikleri sonuçlar düşündüklerinden çok daha zor olduğunu ispatlıyor. İşte ortaya çıkan çizimler...

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