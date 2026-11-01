Ne sirke ne karbonat: Yağ ve sos lekelerini çıkarmak için 10 dakika bekletmek yetiyor

Üniversitede tekstil ve giyim alanında yüksek lisans yapan uzman Marlene Geiger, yağ bazlı lekelerin zaman geçtikçe koyulaştığını ve daha belirgin hale geldiğini söyledi.
Uzman, lekeleri çıkarmak için şu adımları önerdi:
Bu yöntem tereyağı, et suyu ve salata sosu gibi yağ içeren lekelerde de kullanılabiliyor.
Uzmanlara göre halıya bulaşan yağ lekelerinde de az miktarda bulaşık deterjanı kullanılabilir. Deterjan lekeye uygulandıktan sonra temiz bir bezle tampon hareketler yapılarak leke alınmalı. Ardından deterjan kalıntısı ve leke tamamen çıkana kadar bölge suyla temizlenmeli.
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