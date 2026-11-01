Ne sirke ne karbonat: Yağ ve sos lekelerini çıkarmak için 10 dakika bekletmek yetiyor

Üniversitede tekstil ve giyim alanında yüksek lisans yapan uzman Marlene Geiger, yağ bazlı lekelerin zaman geçtikçe koyulaştığını ve daha belirgin hale geldiğini söyledi.

Uzman, lekeleri çıkarmak için şu adımları önerdi:

Lekenin üzerine az miktarda bulaşık deterjanı sürün.

Kumaşa zarar vermeden nazikçe yayın.

Deterjanı 10 dakika bekletin.

Kıyafetin etiketinde belirtilen en yüksek güvenli sıcaklıktaki suyla yıkayın.

Kurutun. Leke çıkmadıysa işlemi tekrarlayın.

Bu yöntem tereyağı, et suyu ve salata sosu gibi yağ içeren lekelerde de kullanılabiliyor.

HALIDAKİ LEKELER İÇİN DE ÖNERİLİYOR

Uzmanlara göre halıya bulaşan yağ lekelerinde de az miktarda bulaşık deterjanı kullanılabilir. Deterjan lekeye uygulandıktan sonra temiz bir bezle tampon hareketler yapılarak leke alınmalı. Ardından deterjan kalıntısı ve leke tamamen çıkana kadar bölge suyla temizlenmeli.