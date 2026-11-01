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Ne sirke ne karbonat: Yağ ve sos lekelerini çıkarmak için 10 dakika bekletmek yetiyor

Yemek yerken kıyafetlere bulaşan yağ ve sos lekelerini çıkarmak için kullanılan yöntemlere bir yenisi eklendi. ABD'deki Iowa State Üniversitesi uzmanları, bu tür lekeler için evde bulunan bulaşık deterjanının kullanılabileceğini belirtti. Uzmanlara göre lekeye hızlı müdahale etmek ve deterjanı 10 dakika bekletmek büyük önem taşıyor.

Ne sirke ne karbonat: Yağ ve sos lekelerini çıkarmak için 10 dakika bekletmek yetiyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Üniversitede tekstil ve giyim alanında yüksek lisans yapan uzman Marlene Geiger, yağ bazlı lekelerin zaman geçtikçe koyulaştığını ve daha belirgin hale geldiğini söyledi.

Uzman, lekeleri çıkarmak için şu adımları önerdi:

  • Lekenin üzerine az miktarda bulaşık deterjanı sürün.
  • Kumaşa zarar vermeden nazikçe yayın.
  • Deterjanı 10 dakika bekletin.
  • Kıyafetin etiketinde belirtilen en yüksek güvenli sıcaklıktaki suyla yıkayın.
  • Kurutun. Leke çıkmadıysa işlemi tekrarlayın.

Bu yöntem tereyağı, et suyu ve salata sosu gibi yağ içeren lekelerde de kullanılabiliyor.

Ne sirke ne karbonat: Yağ ve sos lekelerini çıkarmak için 10 dakika bekletmek yetiyor 1

HALIDAKİ LEKELER İÇİN DE ÖNERİLİYOR

Uzmanlara göre halıya bulaşan yağ lekelerinde de az miktarda bulaşık deterjanı kullanılabilir. Deterjan lekeye uygulandıktan sonra temiz bir bezle tampon hareketler yapılarak leke alınmalı. Ardından deterjan kalıntısı ve leke tamamen çıkana kadar bölge suyla temizlenmeli.

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karbonat sirke Leke dizisi sos yağ
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