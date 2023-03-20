Herkes ekran başında onu izliyor! Müge Anlı milletvekili mi oluyor? TT olduktan sonra ilk kez konuştu: 'Benimle birlikte oylar %2 artarmış...'

Müge Anlı canlı yayında son dakika açıklamasında bulundu. Aldığı mesajla Twitter'da 'Trend Topic' olduğunu öğrenen araştırmacı gazeteci Müge Anlı, "Ben de valla oturduğum yerde niye TT oluyorsam? Hiç haberim bile yok. Benim Twitter'ım da yok" ifadelerini kullandı. Twitter'da neden gündem olduğuna açıklık getiren Müge Anlı "Bana AK Parti'den milletvekilliği teklifi gelmiş" dedi.

MÜGE ANLI'DAN MİLLETVEKİLLİĞİ İDDİALARINA YANIT

"Milletvekilliği teklifi gelmiş bana AK Parti'den. Ama iktidar kulislerinde benim yüzde 2 ve 2 buçuk oyum olduğuna inanılıyormuş." diyen araştırmacı gazeteci Müge Anlı çıkan iddiaları şu sözlerle ti'ye aldı:

"OTURDUĞUNUZ YERDEN ABUK SUBUK HABERLER YAPMAYIN"

"Bir kere çok az. Sırf 2 buçuğa razı olmam. Niye 2.5 olsun ya! Ben bugün kendim aday olsam görün bakalım yüzde kaç oy alıyorum. Hiç! Ama böyle oturduğunuz yerden benimle ilgili abuk subuk haberler yapmayın vallahi. Benim hiç siyasetle alakam yok. Yapmak istersem, onu da biliyorsunuz ki yaparım. Meclis'te de kadınlar görürsünüz, bakanlıkta da kadınlar görürsünüz, ekranda da kadınlar görürsünüz. İstesem yaparım ama yok.

"AŞK OLSUN HİÇ TEKLİF EDEN DE YOK"

Twitter'da falan beni TT yapmayın, ne olduğundan anlamıyorum da. Hiç gelen teklifte yok. Aşk olsun hiç teklif de eden yok. 2.5 oyu da az buldum söyleyeyim"





