Herkes ekrana kitlendi! İşte MasterChef kadınbudu köfte tarifi

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan kadınbudu köfte tarifi, dün akşam MasterChef 2020 programıyla beraber ekranlara geldi. Takımların kaptanlık mücadelesinde ortaya koyduğu bu enfes lezzete herkes hayran kaldı. Ben de denemek istiyorum diyenler için tarifi detaylı bir şekilde ele aldık, buyursunlar.

MALZEMELER

500 gram orta yağlı kıyma

Bir adet yumurta

1/2 su bardağı haşlanmış pirinç

Bir adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1,5 çay kaşığı tuz

1,5 çay kaşığı karabiber

1,5 çay kaşığı kimyon

1/2 su bardağı un

Bir su bardağı ayçiçek yağı

Bir su bardağı galeta unu

2 adet çırpılmış yumurta

KADINBUDU KÖFTE NASIL YAPILIR?

İlk olarak pirinci tuz ve su ile birlikte yumuşayana kadar haşlayın. Ancak çok yumuşamamasına da dikkat etmek lazım.

Geniş bir tavada zeytinyağında soğanları rengi dönene kadar kavurun. Sonra üzerine sarımsakları dilimleyip ekleyin ve kavurma işlemine devam edin.

Kıymanın yarısını tavaya alın ve suyunu salıp çekene kadar kavurun. Kıyma tamamen piştikten sonra tavayı ocaktan alın.

Derin bir kabın içinde çiğ kıyma, un, haşlanmış pirinç, pişip soğuyan soğanlı kıyma harcını, yumurta ve tüm baharatları bir araya getirip yoğurun ve yoğurduktan sonra üzerini kapatıp yarım saat buzdolabında bekletin.

Köfte harcından mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizde şekil verin.

Hazırladığınız köfteleri önce galeta ununa sonra çırpılmış yumurtaya batırıp bol yağda kızartın.



