Herkes hamile zannetti! Karnından çıkan şey şoke etti

Karnı büyümeye devam eden kadın doktora gitti. Doktor kadına ultrason çekmeye karar verdi.

7 DOĞMUŞ BEBEK AĞIRLIĞINDA BİR KİST

Ultrason sonuçları şok ediciydi. Zira kadının karnında yedi yeni doğmuş bebeğe eşdeğer ağırlıkta bir kist vardı.

Beş saatlik operasyonun ardından kadının karnından 25 kilo ağırlığında dev bir kitle çıkarıldı.

Gazetecilere konuşan genç kadın "Her zaman etli butlu ve oburdum. Ancak göbeğim son bir kaç yılda bu hale geldi' dedi.

Favell çıkan kitleyi ise esprili bir dille yorumlayarak 'bir top dondurmaya benziyor' dedi.

