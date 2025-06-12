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Herkes merak ediyordu! Acun Ilıcalı'nın istifa sebebi ortaya çıktı... Meğer Mourinho onun için demediğini bırakmamış: Kuyumu kazmaya çalışıyor, gece 2'de oyuncularımı arıyor

Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarı-Lacivertliler'deki görevinden ayrılması şaşkınlık yaratırken bu ayrılığın sebepleri merak ediliyordu. Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu bu ayrılığın nedenlerini sıralarken Mourinho ve Acun Ilıcalı arasında yaşanan gerilimi de anlattı. İşte detaylar...

Herkes merak ediyordu! Acun Ilıcalı'nın istifa sebebi ortaya çıktı... Meğer Mourinho onun için demediğini bırakmamış: Kuyumu kazmaya çalışıyor, gece 2'de oyuncularımı arıyor
Berker İşleyen

Fenerbahçe'de Asbaşkan olarak görev yapan Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı. Ilıcalı yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. 2024-25 döneminde yönetim kurulu üyesi ve asbaşkan olarak görev yapan Ilıcalı, artık kulüp yönetiminde yer almayacak.

AYRILIĞIN NEDENLERİ MERAK EDİLİYORDU

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Başkan Ali Koç’un yönetiminde önemli bir görev üstlenen Acun Ilıcalı, özellikle teknik direktör seçimlerinde ve bazı transfer süreçlerinde aktif rol oynamıştı. Ayrılığı, camiada sürpriz olarak değerlendirilirken, Ilıcalı’nın neden ayrıldığına dair henüz resmi bir gerekçe paylaşılmazken bu ayrılığın nedenleri merak ediliyordu.

MOURINHO VE ACUN ILICALI...

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Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu YouTube'da yaptığı yayında bu ayrılığın gerekçelerini anlatırken Mourinho ve Acun Ilıcalı arasındaki gerilimin ayrılığın ana sebeplerinden biri olduğunu öne sürdü.

Niğdelioğlu açıklamasında Ali Koç'un Mourinho ile Londra'da gerçekleştirdiği görüşmeye dair detayları aktarırken görüşmede Portekizli hocanın Başkan Ali Koç'a Acun Ilıcalı'dan yakındığını dile getirdi.

İŞTE NİĞDELİOĞLU'NUN O SÖZLERİ...

"ACUN ILICALI ARKAMDAN İŞ ÇEVİRİYOR"

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Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu "Ali Koç Mourinho ile Londra'da yaptığı görüşmede ilginç bir tepkiyle karşılaştı. Ben de çok şaşırdım herkes de şaşıracak. Mourinho bu görüşmede Acun Ilıcalı'yı yerden yere vuruyor. Mourinho görüşmede 'Acun Ilıcalı arkamdan iş çeviriyor, bazı konuları anlatmadım ancak burama kadar geldi.'

"KUYUMU KAZMAYA ÇALIŞIYOR"

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'Acun Ilıcalı 3 teknik adamla görüşmüş Emre Belözoğlu, Nuri Şahin, Sergen Yalçın'a ayrı ayrı teklifler götürmüş. Ben burada olduğum halde Asbaşkan gidip benim dışımda teknik adamlarla görüşüyor. Benim kuyumu kazmaya çalışıyor.'

"GECE 2'DE OYUNCULARIMI ARIYOR"

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'Gece 2'de oyuncularımı arayıp teknik taktik konuşmalarına başlamış ve oyuncular da bundan rahatsız bu çok vahim bir durum.' demiş." iddiasında bulundu.

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