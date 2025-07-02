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Herkes merak ediyordu! Fenerbahçe'de toplanan imza sayısı açıklandı! Divan Kurulu'na teslim edildi

Fenerbahçe'de kongreye gidilmesi için başlatılan imza kampanyasında sayı belli oldu. Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nden yapılan açıklamada olağanüstü seçimli genel kurulun toplanması için düzenlenen kampanyada atılan imzaların sarı-lacivertli kulübe teslim edildiğini duyuruldu. İşte detaylar...

Herkes merak ediyordu! Fenerbahçe'de toplanan imza sayısı açıklandı! Divan Kurulu'na teslim edildi
Berker İşleyen

Fenerbahçe'de mevcut yönetimin istifası için başlatılan imza kampanyasının ardından Başkan Ali Koç, Eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağını duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp başkan adaylıklarını açıklarken önceki gün ise Sadettin Saran'dan da adaylık açıklaması gelmişti.

TOPLANAN İMZA SAYISI BELLİ OLDU

Herkes merak ediyordu! Fenerbahçe de toplanan imza sayısı açıklandı! Divan Kurulu na teslim edildi 1

Fenerbahçe'de olağanüstü kongreye gidilmesi amacıyla toplanan 9950 imza, kulübe teslim edildi. Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nden yapılan açıklamada “9.700 + 250 imzayı kulübe teslim ettik.” ifadeleri kullanıldı.

"TÜZÜKTEKİ YETER SAYIYA ULAŞILDI"

Herkes merak ediyordu! Fenerbahçe de toplanan imza sayısı açıklandı! Divan Kurulu na teslim edildi 2

Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz da 9 bin 700 imzayı kulübe teslim ettiklerini dile getirdi.

Tüzük gereği seçim için 9 bin 400 imza gerektiğini vurgulayan Yılmaz, daha önceden de bireysel olarak kulübe 250 imzanın verildiğini ve toplamda 9 bin 950 imzaya ulaşıldığını ifade etti.

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