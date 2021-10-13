Herkes merak ediyordu! Fransa’nın Oscar adayı Titane filmi olarak seçildi

2022 Oscar Ödülleri’nde Uluslararası En İyi Film için aday adaylarının belirlenme sürecine geçildi. Son olarak Fransa belirlenen kategori için adayını açıkladı. Julia Ducournau’nun Cannes Film Festival’inde Altın Palmiye kazanan Titane filmi, Oscar’da En İyi Uluslararası Film adayları listesi için Fransa adına seçildi.

Fransa’nın seçici kurulunun son üçe bıraktığı listede yer alan diğer yapımlar, Audrey Diwan’ın Venedik Film Festivali’nde Altın Ayı kazanan L’Evénement filmi ile Cédric Jiminez’in Bac Nord adlı filmiydi.

TITANE FİLMİ HAKKINDA

Film, çocukken bir trafik kazasında yaralandıktan sonra kafasına titanyum plaka takılan bir kadını (Agathe Rouselle) anlatıyor. Ayrıca 10 yıldır kayıp olan oğluna kavuşan bir baba da hikayenin odağında yer alıyor.

Altın Palmiye ödüllü film, Fransa’da son 17 yılın en büyük açılış hasılatına sahip olurken, Kuzey Amerika’da ise son 15 yılın en çok açılış izlenmesine sahip Fransız filmi oldu.



