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  4. Herkes merak ediyordu! Fransa’nın Oscar adayı Titane filmi olarak seçildi

Herkes merak ediyordu! Fransa’nın Oscar adayı Titane filmi olarak seçildi

13.10.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılında verilecek dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen 94. Oscar Ödülleri’nin heyecanı şimdiden başladı. Oscar Ödülleri'nde Uluslararası En İyi Film adayları için Fransa, kendi filmini belirledi. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye alan Titane filmini seçen Fransa, rakiplerine meydan okudu.

Herkes merak ediyordu! Fransa’nın Oscar adayı Titane filmi olarak seçildi

2022 Oscar Ödülleri’nde Uluslararası En İyi Film için aday adaylarının belirlenme sürecine geçildi. Son olarak Fransa belirlenen kategori için adayını açıkladı. Julia Ducournau’nun Cannes Film Festival’inde Altın Palmiye kazanan Titane filmi, Oscar’da En İyi Uluslararası Film adayları listesi için Fransa adına seçildi.

Fransa’nın seçici kurulunun son üçe bıraktığı listede yer alan diğer yapımlar, Audrey Diwan’ın Venedik Film Festivali’nde Altın Ayı kazanan L’Evénement filmi ile Cédric Jiminez’in Bac Nord adlı filmiydi.

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TITANE FİLMİ HAKKINDA

TİTANE

Film, çocukken bir trafik kazasında yaralandıktan sonra kafasına titanyum plaka takılan bir kadını (Agathe Rouselle) anlatıyor. Ayrıca 10 yıldır kayıp olan oğluna kavuşan bir baba da hikayenin odağında yer alıyor.

Altın Palmiye ödüllü film, Fransa’da son 17 yılın en büyük açılış hasılatına sahip olurken, Kuzey Amerika’da ise son 15 yılın en çok açılış izlenmesine sahip Fransız filmi oldu.

Cannes Film Festivali: Fransız Titane filmi Altın Palmiye'yi kazandıCannes Film Festivali: Fransız Titane filmi Altın Palmiye'yi kazandı


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