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Herkes merakla bekliyordu Süper Kupa maçının hakemini Fırat Aydınus açıkladı!

25.12.2023 12:07 | Son Güncelleme:
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29 Aralık günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinde hangi hakemin düdük çalacağı merak edilirken, eski hakem Fırat Aydınus bu ismi açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi golsüz eşitlikle sona ererken ezeli rakipler 29 Aralık Cuma günü bu kez Süper Kupa karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.

Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadelenin hakemi merak konusu olurken, Süper Lig'in eski hakemlerinden Fırat Aydınus o ismi açıkladı.

HAKEMİ AÇIKLADI

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Aydınus açıklamasında 39 yaşındaki Kayseri bölgesi hakemi Abdulkadir Bitigen'in yöneteceğini söyledi.

DAHA ÖNCE 3 DERBİ YÖNETTİ

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Bitigen ile 19 maça çıkan Galatasaray, bu maçlarda 12 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Kayseri bölgesi hakemi ile 14 maça çıkan Fenerbahçe ise bu maçlarda 11 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

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