Herkes merakla bekliyordu Süper Kupa maçının hakemini Fırat Aydınus açıkladı!

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi golsüz eşitlikle sona ererken ezeli rakipler 29 Aralık Cuma günü bu kez Süper Kupa karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.

Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadelenin hakemi merak konusu olurken, Süper Lig'in eski hakemlerinden Fırat Aydınus o ismi açıkladı.

HAKEMİ AÇIKLADI

Aydınus açıklamasında 39 yaşındaki Kayseri bölgesi hakemi Abdulkadir Bitigen'in yöneteceğini söyledi.

DAHA ÖNCE 3 DERBİ YÖNETTİ

Bitigen ile 19 maça çıkan Galatasaray, bu maçlarda 12 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Kayseri bölgesi hakemi ile 14 maça çıkan Fenerbahçe ise bu maçlarda 11 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.





