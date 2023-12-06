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Herkes merakla bekliyordu! TFF Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa maçının bilet fiyatlarını açıkladı

06.12.2023 08:02 | Son Güncelleme:
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Uzun süre tartışmalara neden olan Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesinin nerede oynanacağı konusu netlik kazanırken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili olarak bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada mücadeleye dair bilgiler verilirken bilet fiyatları duyuruldu. İşte detaylar...

Geride bıraktığımız sezonun şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonu Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa maçının oynanmasına kısa bir süre kala TFF'den yapılan açıklamayla herkesin merakla beklediği bilet fiyatları belli oldu.

Yeri konusunda büyük tartışmaların yaşandığı Süper Kupa maçı için TFF'den yapılan açıklamada 29 Aralık'ta Al Nassr'ın stadyumu Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak dev mücadelenin biletlerinin satışa sunulduğu duyuruldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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TFF'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının genel bilet satışları başlamıştır. Biletler http://webook.com adresinden satın alınabilecektir. Başka mecralardan alınan biletler için sorumluluk kabul edilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

EN UCUZ 960, EN PAHALI 140 BİN TL

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Bilet fiyatları 125 Suudi Arabistan Riyali ile 18.000 Suudi Arabistan Riyali arasında değişiyor. Güncel kura göre 1 Suudi Arabistan Riyali yaklaşık 7,70 Türk Lirası yapıyor. Bu da en ucuz biletin 960 TL, en pahalı biletin ise 140 bin TL'ye denk geldiği anlamına geliyor.

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