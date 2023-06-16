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Herkes o anı bekledi ama... Final yapan Camdaki Kız'ın o sahnesi çekilmesine rağmen yayınlanmadı! Senaristi isyan etti

16.06.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, 82. bölümü ile son kez izleyici karşısına çıktı. Dün akşam final bölümüyle ekrana gelen dizide herkes Nalan ve Sedat'ın düğün sahnesini bekledi ancak o sahne çekilmesine rağmen yayınlanmadı. Dizinin senaristi isyan etti.

Herkes o anı bekledi ama... Final yapan Camdaki Kız'ın o sahnesi çekilmesine rağmen yayınlanmadı! Senaristi isyan etti

Oyuncuları arasında Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız dün akşam final bölümüyle herkesi ekrana kilitledi. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın final bölümü sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

Camdaki Kız 3

Dizinin final bölümünde herkes Nalan ve Sedat'ın düğün sahnesini bekledi ancak o sahne çekilmesine rağmen yayınlanmadı.

Camdaki Kız 4

Üç sezon boyunca perşembe akşamlarına damga vuran dizinin senaristi Seda Altaylı Turgutlu final sahnesinin reytinglerini paylaştı ve birinciliği kutladı.

Camdaki Kız

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Turgutlu’nun bir de isyanı vardı. Ünlü senarist sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Onca emek verilip çekilen ama atılan düğün bloğuna rağmen iyi finaldi be… Düğünü kimseye sormadan atana zeka ve vizyon diliyorum. Nazar kalkanlarını açalım ve birinciliğimizi kutlayalım” ifadelerini kullandı.

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