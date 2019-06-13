Herkes 'Ölür' dedi ama iki ayda geçirdiği değişime kimse inanamadı!

Güney Teksas’ta bulunan mahallelerinde dolaşmaya çıkan bir çift daha önceleri oralarda hiç görmedikleri bir sokak köpeğine rastladılar. Bakımsızlıktan ve açlıktan midesi karnına yapışmış, tüm vücudunu uyuz kaplamıştı, bakıma ihtiyacı olduğu çok açıktı. Çift köpeğe yaklaşmayı denediyse de köpek çok korkmuş durumdaydı, kimseyi yanına yaklaştırmaya niyeti yoktu. Bir haftalık bir uğraşın ardından, daha sonra Ana ismi verilen köpek bakım altına alınabildi. Ana en fazla 1 ya da 2 yaşındaydı ve sağlık durumu çok kötüydü, kurtulması neredeyse imkansızdı.

Yavru köpek, çift tarafından ilk bulunduğunda gerçekten çok kötü bir durumdaydı.

İlk muayenesinde: Aşırı derecede zayıflamış, derisi ve gözleri enfeksiyon kapmış ve en önemlisi ruhunun ölmüş olduğu not düşüldü.

Uyuz tüm vücudunu ele geçirmişti, belli bölgelerde hiç tüy kalmamış derisi açığa çıkmış haldeydi.

Gönüllü hayvansever Leslie Ysuhuaylas’ın dediğine göre: Köpeğin cinsini anlamanın imkanı yoktu, o kadar kötü bir durumdaydı ki yaşayıp yaşamayacağına dair herhangi bir şey söylemek imkansızdı. Bu kadar kötü halde ve ihmal edilmiş olmasına rağmen Ana direnmeyi bırakmadı, artık ürkek ve isteksiz değildi.

Yaşadığı tüm olumsuzluklara, açlığa, hastalığa ve ölüme terk edilmişliğine rağmen Ana o küçük ve hasta patileriyle hayata tutunmayı seçti ve “Ölür” diyenlere inat mücadeleyi bırakmadı.