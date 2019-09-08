Herkes onu konuşuyor! Olay yaratan kare

ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump Güney Amerika turu kapsamında Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ile başkent Asuncion'daki Lopez Sarayı'nda görüştü.

Trump, Lopez Sarayı'nda düzenlenen 'Kadın Girişimciler' konulu panele katıldı.

Paraguay ziyaretinde çiftçiler ve çalışan kadınlarla da bir araya gelen Ivanka Trump, kendisine şarkı söyleyen bir kadına sarıldı.

DİKKAT ÇEKEN KARE

Bölge halkından insanlarla dans eden Ivanka Trump'ın bu karesi ise günün en çok konuşulan karesi oldu.

Paraguay ziyareti öncesinde de Arjantin'de bulunan Ivanka Trump burada da kadınlarla yemek hazırlamıştı.

Ivanka Trump'ın dikkat çeken Güney Amerika ziyareti ABD basınında "Ivanka babasının önüne geçti" yorumlarına yol açtı.

(Reuters)



