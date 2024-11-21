Herkes onu Yeşilçam'ın Şekerpare'si olarak tanıdı! Yaprak Özdemiroğlu yıllara meydan okuyor! Son halini gören inanamadı

Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği 1983 yapımı Şekerpare filmi Turgut Özakman'ın "Bir Şehnaz Oyun" adlı tiyatro eserinden sinemaya uyarlanmıştı. İlyas Salman, Şener Şen ve Şevket Altuğ gibi dev isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı filme Yaprak Özdemiroğlu güzelliğiyle damga vurmuştu.

Naif tavırları, masum güzelliği ve iddialı halleriyle hafızalara kazınan Yaprak Özdemiroğlu uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Yaprak Özdemiroğlu son haliyle yine gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin paylaşımlarına sosyal medyada; 'Yıllara meydan okuyor', 'O hâlâ Şekerpare', 'Yaşlandıkça daha da güzelleşmiş' gibi yorumlar yapıldı.

YEŞİLÇAM'A DAMGA VURDU

Ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun kızı olan Yaprak Özdemiroğlu, bale eğitimi almasına rağmen sinemada yıldızı parladı. Özdemiroğlu, güzelliği ve zarafetiyle Türk sinema tarihinin yakın damgasını vurmayı başardı.

Yaprak Özdemiroğlu, sinemadan uzak kaldığı dönemde ise prodüktörlük yaptı. Usta oyuncu bu zamana kadar; Hababam Sınıfı Güle Güle, Feryat, Dil Yarası, Yalnız Kadın, Üzgünüm Leyla gibi yapımlarda rol aldı.