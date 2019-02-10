Herkes oraya akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu: Tam 10 ton...

Sivrihisar Belediyesi, ‘Dünyanın merkezinde buluşmak için enfes bir bahanemiz var' sloganıyla düzenlediği festival ile ilçenin ünlü dövme sucuğunu Türkiye'ye ve dünyaya tanıttı. Türkiye’nin her tarafından vatandaşların yoğun katılım gösterdiği festivalde ücretsiz dağıtılan sucuklar vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Pişmiş yaklaşık 10 ton sucuğu yemek için insanlar birbiri ile yarışırken, metrelerce kuyruk oluştu. Festivale en yoğun ilgi Eskişehir'den olurken, Konya, Afyonkarahisar ve birçok ilden de vatandaşlar Sivrihisar'a akın etti.

Eskişehir’den dövme sucuk festivali için Sivrihisar’a gelen Rıfkı Saygın "Çok güzel. Allah razı olsun. Herkesi kaynaştırıyor. Harika olmuş. Biraz sıralarda problem var ama hak yenmediği sürece iyi. Ben ilk seferinde de gelmiştim. O zaman bu kadar kalabalık yoktu. Bu daha güzel olmuş” ifadelerini kullandı.

"SUCUK BAYRAMI İÇİN AFYONKARAHİSAR'DAN GELDİK"

Afyonkarahisar’dan festivale katılan 78 yaşındaki Kadir Bayrak ise, Sivrihisar’ı çok beğendiğini dile getirerek, “Buraya sucuk bayramı için geldik. Burayı çok sevdik. Bunları yapanlardan Allah razı olsun. Daha niceleri inşallah nasip olur bizlere. Yalnız kalkıp oynayamadım. Dizlerim ağrıdığı için oyun oynayamıyorum. Burada arkadaşlar oynadı, ben de sevindim” ifadelerini kullandı.