Mynet Trend

Herkes oraya akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu: Tam 10 ton...

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 10.02.2019 18:55 | Son Güncelleme

Eskişehir'de Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Dövme Sucuk Festivali'ne çevre illerden katılan vatandaşlar, ücretsiz dağıtılan 10 ton sucuk ekmekten alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu.

Herkes oraya akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu: Tam 10 ton...

Sivrihisar Belediyesi, ‘Dünyanın merkezinde buluşmak için enfes bir bahanemiz var' sloganıyla düzenlediği festival ile ilçenin ünlü dövme sucuğunu Türkiye'ye ve dünyaya tanıttı. Türkiye’nin her tarafından vatandaşların yoğun katılım gösterdiği festivalde ücretsiz dağıtılan sucuklar vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Pişmiş yaklaşık 10 ton sucuğu yemek için insanlar birbiri ile yarışırken, metrelerce kuyruk oluştu. Festivale en yoğun ilgi Eskişehir'den olurken, Konya, Afyonkarahisar ve birçok ilden de vatandaşlar Sivrihisar'a akın etti.

Eskişehir’den dövme sucuk festivali için Sivrihisar’a gelen Rıfkı Saygın "Çok güzel. Allah razı olsun. Herkesi kaynaştırıyor. Harika olmuş. Biraz sıralarda problem var ama hak yenmediği sürece iyi. Ben ilk seferinde de gelmiştim. O zaman bu kadar kalabalık yoktu. Bu daha güzel olmuş” ifadelerini kullandı.

sucuk

"SUCUK BAYRAMI İÇİN AFYONKARAHİSAR'DAN GELDİK"

Afyonkarahisar’dan festivale katılan 78 yaşındaki Kadir Bayrak ise, Sivrihisar’ı çok beğendiğini dile getirerek, “Buraya sucuk bayramı için geldik. Burayı çok sevdik. Bunları yapanlardan Allah razı olsun. Daha niceleri inşallah nasip olur bizlere. Yalnız kalkıp oynayamadım. Dizlerim ağrıdığı için oyun oynayamıyorum. Burada arkadaşlar oynadı, ben de sevindim” ifadelerini kullandı.

kuyruk

"İLK DEFA GELİYORUM"

Konya’dan 7 saatlik yolu kat edip Sivrihisar’a gelen öğretmen Hasan Özen, etkinliği düzenleyen herkese teşekkürlerini iletti. İlk defa sucuk festivali için geldiğini ifade eden Özen, “Sivrihisar ilçemizdeki Dövme Sucuk Festivali'ne katılmayı planlamıştık. Bugün buradayız. İlk defa geliyorum. Böyle kalabalık bir ortam görmekten çok mutlu olduk. Biz Sivrihisar’ı Nasrettin Hoca’nın doğduğu yer olarak biliyorduk ancak böyle bir Dövme Sucuk Festivali'nin de olduğunu öğrendik. Buradaki katılımcıları, kalabalığı bir arada görmekten çok mutlu olduk. Bu etkinliği düzenleyen Sivrihisar Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinlikler toplumumuzu bir araya getiriyor" şeklinde konuştu.

PARTNERBilim insanları çok endişeli! Kutuplar hızla o ülkeye ilerliyorBilim insanları çok endişeli! Kutuplar hızla o ülkeye ilerliyor
Balıkçılar yakaladı! Görenler şaşkına döndüBalıkçılar yakaladı! Görenler şaşkına döndü
300 bin liralık otomobilinin anahtarını kaybetti! Bulana... 300 bin liralık otomobilinin anahtarını kaybetti! Bulana...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eskişehir sivrihisar sucuk Dövme Sucuk Festivali

En Çok Okunan Trend Haberler

300 bin liralık otomobilinin anahtarını kaybetti! Bulana...

300 bin liralık otomobilinin anahtarını kaybetti! Bulana...

Merve Taşkın ve Reynmen'in yıllar önceye ait videosu çıktı! Skandal...

Merve Taşkın ve Reynmen'in yıllar önceye ait videosu çıktı! Skandal...

İstanbul'da ilk kez gördüler! Daha ucuza satılıyor

İstanbul'da ilk kez gördüler! Daha ucuza satılıyor

Şivesi ve tatlı tavrıyla hayran bıraktı! Gülmeden edemediler

Şivesi ve tatlı tavrıyla hayran bıraktı! Gülmeden edemediler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Van'da inanılmaz görüntü! Donmuş tilkiyi gören şaştı kaldı

Van'da inanılmaz görüntü! Donmuş tilkiyi gören şaştı kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkçılar yakaladı! Görenler şaşkına döndü

Balıkçılar yakaladı! Görenler şaşkına döndü

Adana'da lüks otomobilinin anahtarını kaybetti! Bulan kişiye hediyesi ise bakın ne oldu

300 bin liralık otomobilinin anahtarını kaybetti! Bulana...

İran'ın Irak sınırındaki taş evler büyülüyor

İran'ın Irak sınırındaki taş evler büyülüyor

Özal Ailesi'nin köşkü satışta! İşte malikaneden fotoğraflar...

Özal Ailesi'nin köşkü satışta! İşte malikaneden fotoğraflar...

Antalya'da tehlikeli anlar! Gün boyu ayrılmadı

Gün boyu oradan ayrılmadı! Büyük tehlike

Taciz edildiğini sanan kadın, darp ettiği minibüs şoföründen özür diledi

Bu görüntüler çok konuşulmuştu! Olayın aslı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.