Herkes şaşkına döndü! Bu nasıl olur?... Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda öyle bir sakatlandı ki

Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük ile karşılaşacak olan Galatasaray'da mücadelenin hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, karşılaşmadan mutlak 3 puan almak isteyen ve 13. hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisine moralli bir şekilde çıkmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

Sarı-Kırmızılılar'da dün yapılan idman dinamik ısınmayla başlarken, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

40 YILDA BİR OLUR!

Gerçekleştirilen idmanda oldukça nadir görülen bir sakatlık yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sarı-Kırmızılılar'ın Avusturya Wien'den kadrosuna kattığı ve forma şansı bulamaması nedeniyle son haftalarda gündem olan Yusuf Demir'in antrenmanda bir pozisyonda ayağı çime takıldı ve sol üst ön adele grubunda ağrı hissetmeye başladığı oyuncunun yapılan tetkikleri sonucunda, ilgili kas grubunda aşırı gerilmeye bağlı zorlanma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı duyuruldu.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Antrenmanda bir pozisyonda ayağı çime takılan ve sol üst ön adele grubunda ağrı hisseden oyuncumuz Yusuf Demir'in yapılan tetkikleri sonucunda, ilgili kas grubunda aşırı gerilmeye bağlı zorlanma tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.



